Victoria para Pritzker en Chicago: IBM crea más de 700 nuevos empleos en inteligencia artificial y tecnología cuántica
El proyecto impulsado por el gobernador de Illinois busca expandir el parque científico estatal y ofrece vacantes para puestos especializados
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El gobierno de J.B. Pritzker anunció una colaboración con IBM para impulsar un nuevo centro dentro del Illinois Quantum and Microelectronics Park (IQMP) en Chicago. Se crearán 750 puestos vinculados con inteligencia artificial, computación cuántica y microelectrónica.
Chicago sumará 750 empleos tecnológicos por un acuerdo entre IBM e Illinois
El acuerdo establece que IBM tendrá una instalación dedicada a tecnologías de cómputo avanzado dentro del parque estatal, según el comunicado. Por ello, se necesitarán trabajadores especializados en ingeniería, investigación aplicada y desarrollo de sistemas complejos.
Estas posiciones contemplan perfiles altamente capacitados en áreas como computación cuántica, diseño de chips y soluciones de automatización.
Parte de las oportunidades estarán dirigidas a graduados de un nuevo programa de formación impulsado por City Colleges. IBM se comprometió a contratar a un tercio de este grupo para el FutureNow Chicago, que será el nombre del nuevo complejo.
En Chicago: cómo conseguir empleo en el área tecnológica
La colaboración entre IBM y City Colleges of Chicago impulsa un nuevo programa de aprendizaje enfocado en preparar a residentes de Illinois para integrarse a sectores de tecnología avanzada. Este plan incluye diseño académico conjunto y apoyo filantrópico, con el objetivo de crear una ruta directa hacia empleos bien remunerados.
Durante un período de cinco años, el sistema educativo proyecta apoyar a 500 aprendices dentro de este esquema formativo. La iniciativa establece como prioridad el acceso para residentes locales, con énfasis en comunidades del sur de Chicago. Las autoridades indicaron que la información sobre postulaciones y programas estará disponible en el sitio oficial del IQMP.
Además del programa de aprendizaje, IBM mantiene alianzas con Southern Illinois University Edwardsville y Chicago State University. Allí ofrece pasantías para fortalecer la formación práctica de estudiantes en campos tecnológicos.
En Chicago: qué es Illinois Quantum and Microelectronics Park
El IQMP representa uno de los proyectos más ambiciosos para posicionar a Chicago como un nodo clave en innovación científica y desarrollo tecnológico dentro del territorio estadounidense. De acuerdo con el gobierno estatal, este complejo busca consolidar un ecosistema que integre investigación, industria y formación de talento.
La administración considera que esto ayudará a solventar la falta de empleados en áreas como microelectrónica y computación cuántica, sectores considerados estratégicos para la economía del futuro.
El plan contempla atraer más inversión pública y privada para desarrollar infraestructura de alta especialización, con la participación de universidades, empresas tecnológicas y hasta centros de investigación.
Diversas empresas ya se instalaron en el parque. Una de las primeras fue PsiQuantum, que ya inició obras tras una ronda de financiamiento superior a 1000 millones de dólares. The Wall Street Journal publicó análisis en los que estima el impacto económico proyectado del parque. Según esas proyecciones, Chicago podría consolidarse como uno de los polos tecnológicos más importantes de EE.UU.
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