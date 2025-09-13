Es hondureño con antecedentes, reingresó ilegalmente a Florida por quinta vez y recibió esta condena

Un hondureño reincidente fue condenado a prisión en Florida por reingreso ilegal a Estados Unidos. El caso, llevado adelante por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur del Estado, expuso que Marvin Wilton Max Ayala, de 36 años, había cruzado la frontera en cinco oportunidades pese a previas deportaciones.

Florida: cómo detectaron al hondureño reincidente de reingreso ilegal

El acusado fue finalmente identificado el 1° de abril de 2025, en circunstancias que comenzaron con una detención realizada por la policía local. En ese procedimiento, los oficiales lo interceptaron por estar en posesión de cocaína, lo que derivó en una revisión más exhaustiva de sus antecedentes personales y migratorios.

Fue deportado en 2012, 2015, 2020 y 2021 Foto de ICE

A partir de esa verificación, constataron que no era residente legal y que no era la primera vez que las autoridades se encontraban con su caso, ya que acumulaba varias expulsiones anteriores que figuraban en los registros oficiales.

De acuerdo con el documento judicial publicado, Ayala fue removido de Estados Unidos en cuatro ocasiones: el 21 de noviembre de 2012, el 6 de abril de 2015, el 4 de mayo de 2020 y el 5 de agosto de 2021. También registraba condenas previas, entre ellas un caso de intento de falsificación en Texas en 2021.

Sentencia en Miami: hondureño recibe 27 meses por reingreso ilegal

La jueza federal Jacqueline Becerra impuso una pena de 27 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada. La investigación estuvo a cargo de la oficina local de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), que se encuentra dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami, y la causa fue llevada adelante por la fiscal especial Melissa Roca Shaw.

ICE-ERO Miami destacó sus antecedentes criminales Foto de ICE - Foto de

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones y el director de ERO en Miami, Garrett Ripa, fueron los encargados de anunciar oficialmente el fallo. Según la sentencia, al finalizar la pena, será nuevamente deportado a Honduras.

Florida: nicaragüense condenado a cinco años por reingreso ilegal a EE.UU.

Dos días antes de este anuncio, el Departamento de Justicia había comunicado otra sentencia en Florida por reingreso ilegal. En esta nueva causa, la Fiscalía del Distrito Sur comunicó que Marco Orlando Vado, ciudadano nicaragüense de 66 años, fue condenado a 60 meses en una prisión federal. El imputado se declaró culpable de volver a ingresar a Estados Unidos después de haber sido deportado.

La sentencia fue dictada el 26 de agosto de 2025 por el juez Paul C. Huck y deberá cumplirse de forma consecutiva a otra pena de 72 meses que Vado ya enfrentaba en Broward County. Esa pena previa había sido impuesta en junio de 2024, cuando violó la libertad condicional.

Según los registros judiciales, Vado fue identificado por primera vez por agentes de ICE en noviembre de 2009, tras comprobarse que había sido condenado en Broward por traficar más de 400 gramos de cocaína. El 23 de diciembre de ese año fue deportado a Nicaragua.

A pesar de esa expulsión, el 22 de abril de 2022 fue localizado nuevamente en Estados Unidos, luego de ser arrestado por el Departamento de Policía de North Miami Beach bajo la acusación de intento de agresión sexual contra una menor de 12 años.