Era una promesa del fútbol en EE.UU., pero fue deportado y ahora debuta en Honduras como profesional

La vida de Emerson Colindres, un migrante de Honduras, parecía marchar sobre ruedas en Cincinnati, Ohio. Era una joven promesa del fútbol escolar y su carrera deportiva estaba a punto de despegar. Sin embargo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron durante una cita migratoria. Con apenas 18 años, fue deportado a su país natal. Allí encontró una nueva oportunidad: debutar como jugador profesional en la Liga de Ascenso.

De la escuela en Ohio a un avión de regreso a Honduras

Colindres vivía en Estados Unidos desde 2014 junto a su madre y su hermana. Su familia había solicitado asilo para escapar de la violencia en Honduras, pero el pedido fue rechazado. En agosto de 2023, recibieron una orden final de expulsión.

Aunque no tenía antecedentes, el adolescente quedó bajo la mira del ICE. El 4 de junio pasado, apenas unos días después de su graduación en la preparatoria de Cincinnati, fue arrestado por la agencia federal cuando asistió a una cita migratoria. “Lo sacaron del edificio esposado”, relató Bryan Williams, entrenador del club Cincy Galaxy, quien lo había acompañado.

Según le contó Williams a NBC News, su propio hijo presenció la escena: “Pudo verlo, abrazarlo y decirle que lo quería”. Y agregó que las autoridades “se llevaron a uno de sus buenos amigos esposado” y ahora su hijo “no sabe si lo volverá a ver”.

Tras el arresto, el Emerson pasó por la cárcel del condado de Butler, donde permanecen detenidos cientos de inmigrantes a la espera de su expulsión del país norteamericano. Allí estuvo hasta el 18 de junio, cuando fue deportado a Honduras.

Emerson fue deportado a Honduras en junio y su madre y su hermana abandonaron EEUU para acompañarlo Moises Castillo - AP

Fue deportado a Honduras y su familia lo acompañó

Tras la remoción de Emerson, su madre y su hermana decidieron abandonar Estados Unidos para acompañarlo en Honduras. “Nunca le hizo nada a nadie, no ha cometido ningún tipo de crimen y siempre ha hecho las cosas de la manera correcta”, lamentó su mamá, Ada Bell Baquedano, a Univision Noticias.

La mujer se convirtió en el principal sostén de su hijo en esta nueva etapa en su país, un lugar que el joven había dejado a los ocho años y del que casi no tiene recuerdos.

“Fue una situación bastante difícil que pasamos, pero después de la tormenta viene la calma”, expresó Baquedano con optimismo.

Emerson Colindres migró a Estados Unidos a sus 8 años, pero ICE lo detuvo durante una cita de inmigración y fue deportado a Honduras ICE

Su nueva vida en Honduras y el debut en el fútbol profesional

Aunque la deportación le puso fin a una carrera deportiva en Estados Unidos, en Honduras se le abrieron nuevas puertas. Fue convocado por Emilio Umanzor, director de la Academia de Fútbol y Formación Integral (AFFI) para participar en un equipo de ascenso. Y Emerson no desaprovechó la oportunidad. “Yo pude venir a llorar, pero elegí seguir mi sueño y trabajar”, afirmó el joven.

“Emerson es un niño con grandísimas condiciones deportivamente y, mejor aún, en la parte personal. Estamos conociéndolo y dándole seguimiento”, destacó Umanzor.

La oportunidad que Colindres esperaba llegó días atrás, con su debut en la Liga de Ascenso, una categoría que abre el camino hacia la primera división. Emerson lo vive como un nuevo capítulo: “Es el inicio de mi sueño”.

Su madre lo apoyó desde la tribuna y reconoció que estaba “nerviosa” porque era “la primera vez que él jugaba en la liga nacional, en un equipo de ascenso”.