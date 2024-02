escuchar

Cuando Dani Soto, una joven colombiana cuyos videos se han hecho virales en TikTok por contar sus experiencias en Estados Unidos, viajó por primera vez a ese país, no pensó que fuera posible, y sobre todo legal, que el agente que la entrevistó a su llegada al aeropuerto le revisara el celular antes de aprobar su ingreso, pero así fue. “Pero el que nada debe, nada esconde”, afirmó antes de relatar en detalle la historia.

La joven contó en un clip que llegó a Estados Unidos para trabajar como au pair, un programa que permite a extranjeros de entre 18 y 26 años trabajar en el cuidado de los niños en EE.UU. Según su historia, el agente que la recibió en el aeropuerto le hizo unas preguntas de rigor. “Me pide mi pasaporte y me pregunta a qué vengo a este país, cuál es el propósito, cuánto tiempo me voy a quedar y qué pienso hacer”, comenzó a describir. “Le dije que venía como au pair en un programa de intercambio. Voy a estar con una familia, un año trabajando y estudiando. Y el oficial me dice: ‘A ver tu celular, amiga, a ver tu celular’”, agregó.

Soto manifestó que realmente no tenía nada que pudiera hacer dudar al agente de que ella decía la verdad, pero reconoció que sí tenía imágenes y conversaciones con otras personas que eran privadas. Además, el pedido le causó muchas dudas porque le pareció inusual. “El funcionario se mete en todo, amigos, en correo, en WhatsApp, en mensajes de texto, miró las llamadas y me dijo: ‘Quiero ver la conversación con tus host parents’”, expresó. El video ya supera las 36.000 reproducciones.

Según la joven, el agente ingresó absolutamente cada lugar, incluyendo las fotos y los videos que tenía en su galería. “Yo me pregunté si eso era legal porque realmente estaba preocupada. Me pregunté si esta persona estaba realmente autorizada para ver mi celular”, se cuestionó.

No es la primera historia de una migrante a la que le revisan el celular, a finales de 2023 se conoció también la historia de un joven mexicano al que lo deportaron después de que los agentes fronterizos le revisaran su celular y encontraran imágenes de él trabajando en EE.UU.

“Y sí, amigos, estas personas están en todo su derecho de pedirte el celular y revisarte cuánta cosa quieran. Así que, por favor, cada vez que vayas a pasar migración, ten mucho cuidado con ese celular”, sumó Soto al final de su video.

Se hizo viral por contar su historia

Dani Soto aclara en sus videos que ella no es influencer, sino que utiliza TikTok para relatar su historia en Estados Unidos y para responder dudas a personas que quisieran iniciar una nueva vida en el país norteamericano, tal como ella lo hizo hace un par de años cuando llegó a una casa para trabajar como niñera. Es precisamente en el video donde cuenta esa historia la que la hizo viral en esta red social.

La joven indica en tres clips que su sueño siempre fue vivir y trabajar en Estados Unidos, por lo que durante muchos años se preparó para postular a un puesto de au pair. Cuando al fin lo logró, después de que el proceso estuvo parado casi dos años debido a la pandemia, la familia para la que empezó a trabajar en EE.UU. la echó de la casa en dos semanas, ya que se negó a realizar trabajos por los que no le iban a pagar y sintió que esa familia estaba abusando de ella. “Yo no sabía qué hacer, a dónde ir, porque no tenía a nadie acá. Estaba muy estresada y triste porque no sabía qué hacer”, relató. Al final, una compañera le ofreció una habitación hasta que ella pudo rehacer su vida.