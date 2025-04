Es latina y celebró el triunfo de Trump, pero ahora recibió un mensaje del gobierno y debe abandonar EE.UU.: “Me paralizó”

Al igual que muchas otras personas, festejó el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales que lo llevaron de vuelta a la Casa Blanca. Lo que no imaginaba, era que ella misma sería blanco de la campaña anti inmigración implementada por el republicano. La mujer, una migrante de Nicaragua, recibió un correo electrónico del gobierno estadounidense que la dejó en shock.

Un email en la bandeja de entrada, la pesadilla de una migrante: “Me paralizó”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), le ordenó que abandonara el país en un plazo breve o quedaría en situación de ser deportada. El mensaje, reconoció, le cayó como “una bomba”.

Trump canceló el programa de parole humanitario, que permitía que ciudadanos de Nicaragua y otros tres países entraran a Estados Unidos de manera segura y ordenada Freepik

María, una ciudadana de Nicaragua, llegó a Estados Unidos con un parole humanitario. Gracias a este permiso, ella y miles de migrantes pudieron ingresar legalmente a EE.UU. Sin embargo, poco después de asumir como presidente para su segundo mandato, Trump canceló este programa para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.

Pese a que la orden del presidente está pausada por el fallo de un juez, miles de personas que llegaron a EE.UU. bajo el programa, como María, están en una situación incierta y comenzaron a recibir mensajes en sus correos electrónicos en los que les advertían que debían dejar el país.

La mujer, que pidió no ser identificada por temor a ser detenida y deportada, le contó en una entrevista a The Associated Press que se había alegrado cuando Trump ganó las elecciones, por lo que la noticia de su posible deportación le cayó como un balde de agua fría. “Me paralizó”, explicó.

Mientras trabaja como empleada doméstica en Florida, la migrante dijo que buscará el modo de solicitar asilo para poder quedarse en el país norteamericano.

El fin del parole humanitario y del CBP One, una medida que afecta a miles de inmigrantes

La situación de María no es aislada. Desde fines de marzo, ciudadanos de distintos países empezaron a recibir avisos oficiales que indicaban el fin de sus permisos temporales para residir y trabajar en Estados Unidos. En muchos casos, la advertencia llegó sin explicación previa.

Apenas asumió, Trump dio de baja la app CBP One, usada por más de 900 mil migrantes desde 2023 Fernando Llano - AP

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que revocó autorizaciones legales obtenidas a través de la aplicación CBP One, utilizada por más de 900 mil personas desde enero de 2023.

La medida forma parte del desmantelamiento de políticas impulsadas durante la administración de Joe Biden. Desde su primer día en la Casa Blanca, Trump dispuso la suspensión de CBP One para nuevos ingresos.

Notificaciones inesperadas y temor generalizado

Según señala AP, las advertencias de la DHS sorprendieron a sus destinatarios. La mayoría de ellos las recibieron sin aviso previo. Incluso, hubo ciudadanos estadounidenses que se encontraron con estos mensajes en sus casillas. Uno de ellos fue Hubert Montoya, abogado de inmigración radicado en Austin, Texas. “Simplemente, pensé que era absurdo”, declaró luego de ver el correo que le ordenaba salir del país, a pesar de ser ciudadano.

Otro caso fue el de Timothy J. Brenner, abogado nacido en Connecticut y residente en Houston. El 11 de abril, el gobierno también le informó que debía marcharse. “Me preocupó que el gobierno tenga una lista de abogados de inmigración o una base de datos que están tratando de usar para acosar”, señaló.

Los mensajes enviados por el DHS generan temor en las comunidades migrantes a ser deportados Instagram ice.gov

La CBP admitió que algunos correos pudieron enviarse a personas equivocadas, como ciudadanos estadounidenses o abogados, si los migrantes habían ingresado sus datos de contacto como representantes.

A diferencia de otras medidas migratorias, esta revocación no fue anunciada oficialmente ni publicada en el Registro Federal. Esa falta de información generó pánico en comunidades de migrantes. “El hecho de que no sepamos cuántas personas recibieron este aviso es parte del problema. Estamos recibiendo reportes de abogados y personas que no saben qué hacer con el aviso”, explicó Hillary Li, abogada del Justice Action Center, al mismo medio.

También Robyn Barnard, directora senior de defensa de los refugiados en Human Rights First, opinó en el mismo sentido. “Es realmente confuso. Imaginen cómo se sienten las personas que ingresaron a través de ese proceso cuando escuchan en sus diferentes chats comunitarios, rumores o capturas de pantalla, que algunos amigos han recibido el aviso y otros no”, señaló.