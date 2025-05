Es latino, creó una empresa de grúas en EE.UU. y sorprende al revelar cuánto gana

Un joven inmigrante oriundo de Bolivia llegó a Estados Unidos con un objetivo claro: tener un mejor futuro. Se instaló en Washington D. C. y se lanzó a emprender en un rubro poco habitual. El migrante creó una compañía de grúas y hoy, después de mucho esfuerzo, factura cientos de miles de dólares al año.

Cuánto se gana en una compañía de remolques de EE.UU.

Rubén Pereda nació en Santa Cruz, Bolivia. Hace unos años emigró a Estados Unidos y se instaló en Washington D. C., donde creó su propia empresa de remolques, con la que gana más de 200 mil dólares al año. “Nos va bien porque somos emprendedores”, contó en un video al canal de Tiktok Cuanto Ganas USA.

Es latino y creó una exitosa empresa en Washington DC

Según detalló en una entrevista, el negocio de las grúas en Estados Unidos es rentable, tanto para los conductores como para sus dueños. De acuerdo con su relato, un conductor de grúas de su empresa gana “entre US$50.000 y US$60.000” por año.

Esa cifra, se ve ampliamente superada en su caso, ya que es el dueño del emprendimiento. “Se puede decir que tenemos un margen de entre US$200 mil a US$500 mil” anuales, dijo.

Rubén explicó que antes de instalarse en territorio estadounidense, trabajaba en tareas vinculadas a la mecánica, pero no conocía el rubro de los remolques. Fue un amigo el que lo introdujo en el sector. “Me llamó mucho la atención y dije: ‘Me gustaría hacerlo, quiero hacerlo’. Y lo intenté’”, recordó.

Según detalló, su empresa de grúas gana entre US$ 200 mil y US$ 500 mil por año Unsplash

El consejo de un joven boliviano a otros migrantes

Rubén destacó el espíritu emprendedor de los migrantes, que llegan a Estados Unidos con la esperanza de crecer económicamente. “Este es un país al que, la verdad, los inmigrantes llegamos a luchar desde un comienzo”, dijo. Y si bien reconoció que en un principio se pueden pasar momentos difíciles, consideró que eso sirve para hacerse más fuertes: “Nos ayuda a demostrar que estamos forjados y para qué fuimos hechos”.

Durante la entrevista, Rubén contó su experiencia como emprendedor: “Ha habido días de no dormir, días de no comer. Dicen que el que tiene negocio no duerme, porque si quiere crecer, es la única manera”.

Según opinó, los migrantes tienen dos caminos para prosperar: “uno de inteligencia y otro de trabajo duro”, dijo. Y consideró que “cuando recién estás comenzando, el trabajo duro está por encima de la inteligencia”.

Pereda fundó una compañía de remolques en Washington DC Unsplash

Rubén también advirtió a otros migrantes sobre los riesgos que se corren al llegar a un país que no conocen y les recomendó actuar con cuidado. “Hay gente que se quiere aprovechar, aprendan a abrir los ojos”, indicó.

“No lleguen a querer igualarse con una persona que lleva 10, 15, 20 años en este país y que puede darse el gusto de salir, de gastar. Guarda tu dinero, trabaja duro, sé honrado”, recomendó.

En este sentido, remarcó que la paciencia y el sacrificio son claves del progreso para los migrantes que se lanzan a emprender en EE.UU. “Uno no tiene que darse los lujos al principio, sacrifícate por un pequeño tiempo para tener un buen futuro”, concluyó.