Es latino, emigró a EE.UU., trabaja como bombero y ganó US$5000 en dos semanas: “No hace falta ser ciudadano”

Un migrante latino radicado en Oregon sorprendió en redes sociales al contar que ganó 5000 dólares en dos semanas de trabajo como bombero forestal. Si bien reconoció que esta actividad “no es fácil”, destacó que está bien pagada y que se crea un buen ambiente entre colegas.

Cómo es el trabajo de bombero forestal en Oregon

A través de un video en TikTok, el migrante explicó los requisitos para acceder a este empleo y aclaró que “no es necesario ser ciudadano estadounidense” para ser parte de una cuadrilla de emergencia.

Moisés dijo que en Oregon, donde él vive y trabaja, el puesto de bombero forestal no es fijo, ni tiene una jornada estable. Según explicó, es una tarea eventual que depende directamente de las condiciones climáticas y los incendios activos en la temporada. “Usted no va a llegar y ya lo van a contratar y le van a estar pagando la platita, no. A usted únicamente le van a pagar cuando usted salga”, detalló.

El joven agregó que la empresa para la que trabaja lo contacta cuando necesita personal y la respuesta debe ser inmediata. “Tú estás un día tranquilo en noviembre, en junio, julio relajado y de pronto te llaman y te dicen: ‘Mañana necesitamos que te unas a una cuadrilla’. (...) Si tú no llamas o no llegas, te van a cambiar y vas a perder esa oportunidad de salir”, añadió.

Cuánto se gana como bombero forestal en Oregon

Moisés relató que aunque no se trata de un puesto fijo, cuando lo convocan para trabajar, la jornada se paga bien. “Más o menos en dos semanas de trabajo tú te puedes ganar entre US$4.500 y US$5.500”, aseguró. Según dijo, el año pasado participó en tres salidas y eso le permitió ganar más de US$15.000.

De todos modos, remarcó que estos ingresos no son constantes ni están garantizados. “Si ustedes se vienen para acá únicamente con la intención de ser bomberos forestales, puede ser que en esos cuatro meses de verano solamente lo llamen una vez. Y usted de qué va a vivir el resto del tiempo”, preguntó.

Los requisitos para postularse como bomberos forestales en Oregon

El joven destacó también una de las principales ventajas de este empleo para otros migrantes como él: no se requiere ser ciudadano estadounidense. “Cualquier persona puede trabajar en esto. No necesitas haber nacido aquí, ¿okay? No tienes que ser ciudadano, ni llamarte John Smith”, resaltó.

También señaló que no hay restricciones en cuanto a género para postular como bombero forestal y que esta tarea pueden desempeñarla tanto hombres como mujeres. Asimismo, Moisés enumeró cuáles son los requisitos y pasos que se deben cumplir para ser bombero forestal en Oregon:

Capacitación: el ingreso a la cuadrilla no es inmediato. Para poder trabajar como bombero forestal, los interesados deben realizar una serie de capacitaciones obligatorias. “ Usted va a necesitar recibir unas clases. Son como dos o tres clases de dos o tres días cada una” , dijo

el joven señaló que los postulantes deberán pasar un examen de resistencia. "Tienes que caminar unos 5 kilómetros con un chalequito que pesa como unos 11 o 13 kilos".

Moisés agregó que el curso se dicta en la ciudad de Salem. “Son tres días consecutivos en abril o en mayo y usted no va a poder faltar a esas clases”.

Una vez hecho el curso y superada la prueba de física, el postulante recibe un carnet que permite ser llamado por la empresa para las cuadrillas: “Luego tú quedas a la espera de cuando la gente de la compañía, la que entraste, te llamen”.

La experiencia como bombero forestal

El joven relató que a pesar de ser una actividad dura, no es imposible. “Yo pensé que no iba a aguantar, que no iba a rendir, es duro, no es fácil”, reconoció.

De todos modos, se mostró ansioso por volver a ser convocado para conformar la cuadrilla. “La verdad ya espero este año volver a participar. Hice buenos compas, se crea una gran familia y sobre todo, hay buen billete”, concluyó.