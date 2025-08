Es latino en Seattle y revela cómo hizo para no gastar ni un solo dólar en la guardería de su hija: “La cuidan todo el día”

Felipe Galindo, un migrante latino que vive en Estados Unidos, compartió en sus redes sociales cuánto puede costar dejar a un hijo en una guardería en ese país norteamericano. “La cuidan todo el día”, contó el joven, que también mostró cómo funcionan estas instituciones educativas, cuáles son los requisitos y los costos.

Cuánto cuesta una guardería privada en Estados Unidos

En el clip que publicó en su cuenta de TikTok, el joven reveló que el servicio de cuidado diario para niños puede alcanzar cifras elevadas. “Los niños acá en Estados Unidos son lo más importante”, dijo Felipe. Por este motivo, el costo de las guarderías es significativo.

Esto vale una guardería en EEUU

En Seattle, Washington, donde viven Felipe y su hija, los precios de la guardería no son accesibles para todas las familias. “Les cuento que normalmente valen entre US$1500 y US$1600 para que cuiden a su niño”, expresó en su publicación. Consciente de su costo elevado, el joven aclaró que él no paga esa cifra.

Cómo funciona la asistencia del gobierno para el cuidado de niños

En el mismo video, Felipe dejó en claro que no todas las familias deben afrontar ese costo. En su caso, dijo, recibe ayuda estatal que cubre el 100% del servicio. “No me toca pagar ni un dólar. Gracias a Dios, el gobierno me ayuda”, remarcó.

Este beneficio, disponible para hogares con bajos ingresos o situaciones especiales, requiere una solicitud previa. Según Galindo, el trámite se puede realizar de manera sencilla. “Pueden aplicar para que otra persona les ayude y el gobierno les ayuda y no tengan que pagar ni un dólar, así como yo hice”, comentó.

Debido a su costo elevado , el gobierno otorga ayudas para familias de bajos recursos

Seguridad en las guarderías y sistema de ingreso

Además del costo, Galindo habló sobre el estricto protocolo de seguridad que regula las guarderías. “Para la entrada uno tiene que ingresar un PIN, la verdad, cuidan muy bien a los niños”, aseguró.

También contó cómo es una jornada en la guardería a la que asiste su hija. “Yo dejo mi niña de 7 u 8 de la mañana hasta las 17 o 18 hs más o menos”, detalló. De este modo, la pequeña está bien cuidada mientras sus padres trabajan.

“Obviamente, me duele dejarla, pero me parece que es importante”, dijo, ya que allí la pequeña está con otros niños y recibe una educación acorde a su edad. “Acá le enseñan a dibujar, le enseñan en inglés”, enumeró.

El costo de las guarderías no está al alcance de todas las familias Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Guarderías gratuitas o subsidiadas: qué ofrece el Gobierno y quién puede acceder

Las familias con bajos ingresos pueden acceder a distintos tipos de asistencia para el cuidado de sus hijos, que van desde vales para pagar una guardería hasta programas educativos gratuitos como Head Start. Estos beneficios están disponibles en todo Estados Unidos, aunque los requisitos y la forma de aplicación dependen de cada estado y del tipo de ayuda.

Una de las alternativas más amplias es el programa Head Start, financiado por el gobierno federal y gestionado por distritos escolares y organizaciones sin fines de lucro. Está orientado a niños de entre tres y cinco años y ofrece preparación escolar, apoyo médico y odontológico, además de desarrollo social y emocional.

Para los menores de tres años existe una versión adaptada llamada Early Head Start, que incluso brinda servicios prenatales a mujeres embarazadas.

Ambos programas están dirigidos a hogares con ingresos por debajo del nivel federal de pobreza, aunque también se admiten excepciones. Pueden calificar familias que reciben beneficios como TANF, SSI o SNAP, así como aquellas que están en situación de calle o tienen a sus hijos en hogares de acogida (foster care). Además, hay una vía adicional de acceso para quienes destinan más del 30% de sus ingresos brutos anuales al pago de vivienda.

Para aplicar a Head Start o Early Head Start, las familias pueden comunicarse directamente con un programa local a través de internet o llamar al 1-866-763-6481 (opción 2 en español), de lunes a viernes entre las 8 y las 18 (hora del este). También existe la posibilidad de encontrar servicios bilingües en inglés y español dentro del programa.