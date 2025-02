Es mexicana, intentó cruzar a EE.UU., la detuvieron por cuatro horas y le revocaron la visa: “Fue traumático”

Una mujer, originaria de México y que se dedica a la docencia, relató en redes sociales la mala experiencia que pasó al intentar cruzar a Estados Unidos para realizar compras. La maestra señaló que la detuvieron por cuatro horas y le revocaron la visa, además de que la esposaron de pies y manos.

Viral: maestra mexicana se quedó sin visa y fue detenida por horas

Alexia Enríquez Jiménez, residente de Nogales, en el estado de Sonora, México, describió en un video de Facebook, que publicó el 13 de febrero, lo que pasó cuando quiso entrar a EE.UU. El motivo de su traslado fue comprar pañales y otros artículos en un centro comercial, pero terminó detenida.

Alexia Enríquez Jiménez indica que no le dieron explicación del por qué revocaron su visa Facebook Alexia Enríquez Jiménez

En su relato, la mujer indicó que, el pasado 7 de febrero intentó entrar a Estados Unidos con una visa de turista, misma que había renovado en mayo del 2024. Al encontrarse con los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América (CBP, por sus siglas en inglés), todo se complicó.

“Yo tuve una bebé en Tucson, mi parto fue pagado, no le debo ni un dólar a Estados Unidos, pero me quitaron la visa, fue un momento muy traumático. No creas que te la quitan y ya. No, te dejan ahí, te hacen muchas cosas, preguntas”, indicó Enríquez.

La mexicana también explicó que los agentes le dijeron que su visa quedaba revocada por “órdenes de Washington, de presidencia”, pero no le dieron más detalles de por qué se quedaría sin el permiso que había renovado por varios años.

¿Por qué le revocaron su visa de turista?

Enríquez aclaró que realizó el video solo para fines informativos, pero también dijo que sabía del caso de otra mujer a la que igual le revocaron el permiso. A esta última sí le explicaron que le quitaban la visa porque tuvo una hija nacida en Estados Unidos.

Una mexicana intentó cruzar a Estados Unidos y la detuvieron por horas

En ese sentido, la maestra especula que su situación podría ser similar, ya que ella también dio a luz en EE.UU. Aunque se describió como una persona muy positiva, reconoció que la situación fue muy complicada.

“La verdad es que sí te pega porque me esposaron de manos y de pies. No te dan explicaciones. Gracias a Dios yo no iba con la bebé, iba sola. Iba rápido a comprar pañales”, explicó.

“Una humillación muy grande”: la mexicana señaló malos tratos de la CBP

Enríquez dijo que fue sometida una humillación muy grande, ya que no ve la necesidad de haber sido detenida y esposada por cuatro horas, pero los agentes de la CBP le aseguraron que se trataba de sus protocolos.

“Yo soy maestra y me daba vergüenza, sientes una humillación muy grande, yo les decía al joven de ahí, ‘no es necesario que me lleven esposada ni que me lleven caminando hacia allá’. Porque sinceramente, Nogales es muy chiquito y me daba vergüenza que me viera alguien conocido y yo esposada”.

Antes de dejarla salir, también le tomaron muestras de ADN y fue sometida a una revisión completa: “Me quitaron los tenis, me revisaron las calcetas, todo, era protocolo de ellos (...) Me quitaron el Apple Watch, mis gafas, iba saliendo de trabajar, llevaba mi mochila, mis cosas de la escuela”, indicó.

Los oficiales de CBP son los encargados de supervisar el ingreso legal a EE.UU. Foto X @CBPSouthTexas

Los oficiales revisaron dónde trabajaba la mujer, tomaron fotos a la escuela donde está empleada actualmente, buscaron la casa donde vive y le hicieron firmar documentos.

La maestra agregó que había renovado la visa en mayo del año pasado y le llegó en junio, por lo que todavía le quedaban poco más de nueve años de vigencia. Además, en enero había cruzado la frontera sin problema.

Finalmente, pidió a las personas que hayan pasado algo similar que se comunicaran con ella para ver de qué manera puede proceder, debido a que desea recuperar el permiso de turista para visitar Estados Unidos.