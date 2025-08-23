Es mexicana, logró comprar una casa móvil con mal historial crediticio en EE.UU. y reveló cuánto pagó: “No me lo esperaba”

Brenda Vargas, una migrante de mexicana que vive en Houston, Texas, quería cumplir el sueño de tener una propiedad en Estados Unidos, pero su mala situación financiera no se lo permitía. Entonces, tuvo que inclinarse por comprar una casa móvil. A pesar de tener un mal historial crediticio, logró hacer el procedimiento sin mayores complicaciones y quedó satisfecha con el resultado.

Compró su casa móvil, a pesar de tener un mal crédito: “Feliz con mi tráiler”

En un video publicado en su cuenta de Tiktok, la mujer originaria de la ciudad de Monterrey explicó por qué adquirió una “traila” [tráiler] en lugar de una vivienda tradicional. “Si no compré una casa normal, fue porque no me aprobaron el crédito, no porque yo no quisiera”, dijo.

Latina contó cómo consiguió una casa prefabricada con mal historial de crédito

De todos modos, aclaró que ese problema no le impidió tener su hogar. Finalmente, pudo obtener su casa móvil, a pesar de que pensaba que tampoco podría acceder a este tipo de propiedad. “La verdad que estoy muy feliz con mi tráiler. Ni siquiera me imaginé que me lo fueran a aprobar. No me lo esperaba”, agregó.

En Texas: cuánto pagó por su casa móvil en Houston

Una de las preguntas que más recibió en sus redes sociales estuvo vinculada a la situación financiera que enfrentaba al momento de aplicar. Frente a esas consultas, Brenda respondió sin rodeos: “La verdad es que yo tengo muy mal crédito y aun así, sí me aprobaron”.

La curiosidad de sus seguidores también se centró en cuánto dinero tuvo que entregar para asegurar la propiedad. Según explicó, los requisitos varían según el modelo, el crédito de cada persona y las promociones vigentes.

En su caso, compró una casa 2024 con tres habitaciones y dos baños. “Di US$5000 de gancho. Está superbién”, explicó, en referencia a los anticipos, que según comentó pueden oscilar entre US$1500 y US$5000. “En este lugar donde yo fui, ellos tienen muchas promociones”, agregó.

Existen diferentes modelos de casas móviles en el mercado Web: .alamohomesespanol.com

Dónde compró su casa móvil y cómo aprobaron la operación

Brenda destacó que para comprar su casa móvil no buscó un vendedor tradicional, sino un distribuidor especializado en casas móviles de Houston, Texas.

En tanto, les dijo a sus seguidores que, si alguno estaba interesado en conseguir el dato, le escribiera por privado para que les pasara el número. “No me gustaría ponerlo aquí, público. Pero si gustan, comenten aquí abajo y se los paso su contacto sin problema”, añadió.

Por otro lado, destacó la rapidez con la que recibió respuesta de la compañía. A diferencia de lo que ocurre en el mercado inmobiliario tradicional, donde los trámites suelen ser extensos, en este caso todo avanzó con mayor agilidad.

“Ellos te ayudan en todo. Uno solo debe ir, ver las casas, elegir la que le gusta y aplicar”, describió. Una vez hecha la elección, la operación se concreta en poco tiempo. “No tardan mucho en darte una respuesta, es al siguiente día. Así me pasó”, señaló.

Brenda compró un modelo de vivienda prefabricada de tres habitaciones y dos baños Web: .alamohomesespanol.com

En su caso, el tráiler que eligió cuenta con tres habitaciones y dos baños completos. Para ella, esta fue la mejor alternativa ante la imposibilidad de acceder a una vivienda convencional. “Estoy muy feliz”, concluyó.

Qué es una casa móvil y cuántas hay en Estados Unidos

En Estados Unidos, las casas móviles, popularmente conocidas en comunidades latinas como tráileres, son viviendas prefabricadas que se construyen y luego se transportan hasta el terreno donde se instalan.

No requieren cimientos tradicionales, dado que se apoyan sobre estructuras metálicas y se conectan a servicios básicos como agua, electricidad y gas. Aunque el término mobile home es el más utilizado, desde 1976 se emplea formalmente manufactured home, dado que están sujetas al Código de Normas de Construcción de Vivienda Manufacturada (HUD Code) que establece requisitos estrictos de seguridad, calidad y eficiencia.

De acuerdo con datos del American Housing Survey, existen aproximadamente 7,2 millones de casas manufacturadas ocupadas en Estados Unidos, lo que equivale al 5,4% del total de viviendas en uso.