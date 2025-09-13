Es mexicano, la CBP lo detuvo en Michigan y se autodeportó pese a que su esposa sigue en EE.UU.: “No tenía otra opción”
Sergio Serna Ramírez regresó a su ciudad natal, Zacatecas, de donde había emigrado hace 16 años; su esposa, ciudadana estadounidense, se reunirá pronto con él en México
- 4 minutos de lectura'
Lo que comenzó como un viaje laboral en Michigan terminó en la salida voluntaria de Sergio Serna Ramírez. Este migrante mexicano, que vivió durante casi 20 años en Chicago, pasó cuatro meses detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) sin encontrar una salida legal a su situación, por lo que decidió firmar su autodeportación y regresar a Zacatecas, su ciudad natal. “Ya no tenía otra opción”, reconoció.
El error en la ruta por el que detuvieron a un migrante mexicano en Michigan
El 28 de mayo, Sergio y su esposa Kristina viajaron a Michigan por trabajo. Allí debían revisar un proyecto de construcción vinculado a su negocio familiar. Durante el trayecto, un error en la ruta los llevó a un área cercana a la frontera con Canadá.
Esa equivocación les costó cara: fueron detenidos por agentes de la CBP. Kristina, ciudadana estadounidense, recuperó la libertad después de tres días. Sin embargo, las cosas fueron mucho más difíciles para Sergio Serna Ramírez: estuvo bajo custodia por casi cuatro meses. “Yo sabía que esto podría pasar cuando me detuvieron, que esto iba a acabar mal”, reconoció en diálogo con Telemundo.
La decisión de autodeportarse y la ilusión de poder regresar a EE.UU. con su esposa
Al momento de su detención, Serna Ramírez contaba con un permiso de trabajo y tramitaba la residencia permanente gracias a que su esposa es ciudadana estadounidense. Además, desde 2019 tenía pendiente una Visa U, otorgada a víctimas de delitos graves como robo o extorsión.
Por todo estos, su arresto generó un fuerte reclamo en Chicago, Illinois, donde la familia vivió casi 20 años. En ese sentido, organizaciones civiles y líderes políticos exigieron su liberación mientras el proceso estuvo en curso.
“Su detención es injusta”, consideró el concejal Byron Sigcho-López. Por su parte, Ed Yohnka, miembro de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Illinois, enfatizó que “es un ejemplo de un sistema que se descontroló”.
De todas maneras, la Justicia rechazó una solicitud de fianza y determinó que debía seguir detenido. Por lo tanto, pasó cuatro meses bajo custodia, hasta que tomó una decisión drástica.
Cansado de la incertidumbre y de las condiciones en el centro de detención del condado de Monroe, cerca de Detroit, el migrante mexicano resolvió poner fin al proceso. “Decidí autodeportarme porque era la última decisión que tenía, ya no tenía otra opción”, comentó.
Además, su abogado explicó que su salida voluntaria del país norteamericano podría facilitar un eventual regreso legal a Estados Unidos. Según señaló, podría recibir un castigo menor a los diez años para reingresar que suele aplicarse a los migrantes deportados.
El regreso a Zacatecas del mexicano deportado de EE.UU. y su reunión familiar
Instalado en Zacatecas desde hace una semana, Sergio intenta adaptarse a su nueva vida. No es fácil: volvió a vivir con su madre en su tierra natal, después de casi dos décadas.
También le pesa estar alejado de su esposa, Kristina, aunque esta separación será temporal. Es que ella viajará pronto a México junto a uno de sus hijos, mientras que el resto de la familia permanecerá en Estados Unidos.
“Sé que es una decisión anticipada, pero siento que tan pronto esté con él mis emociones van a mejorar”, expresó.
La pareja planea continuar con su emprendimiento desde Zacatecas y ella no descarta dictar clases de inglés o abrir un restaurante. “Ya no voy a estar solo”, se ilusionó Sergio Serna Ramírez.
Otras noticias de Migración en EE.UU.
“Depende de lo que sepas hacer”. Es venezolano en EE.UU., trabaja en demolición y revela cuánto le pagan por hora
Es aliada de Trump. El origen migrante de la congresista de Florida que apoya la Ley de Ajuste Venezolano
En Florida. La reacción de los venezolanos tras la restitución del TPS y la búsqueda de un documento clave
- 1
Cómo operaban las cajeras de un supermercado de La Plata denunciadas por estafa
- 2
La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos
- 3
Abierto del Jockey Club: Curtis Pilot, el patrón que se da el gusto de jugar con tres 10 de handicap
- 4
La viuda de Charlie Kirk habló por primera vez tras el asesinato del activista: “Su voz permanecerá”