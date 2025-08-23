Es mexicano y la CBP lo detuvo en una redada en Little Tokio, Los Ángeles: “Estaba en el lugar equivocado”

El mexicano Ángel Rodrigo Minguela Palacios realizaba su última entrega de fresas en Little Tokyo, Los Ángeles, cuando quedó en medio de una redada migratoria de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y terminó detenido. El operativo tuvo lugar frente a una conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom y generó críticas. Ahora, el migrante enfrenta la deportación.

Es mexicano y la CBP lo detuvo en una redada en Little Tokio que causó polémica

Minguela Palacios vive hace casi una década en Estados Unidos, es padre de tres niños y conductor de reparto. El 15 de agosto realizaba la entrega de una docena de cajas de fresas, frente al Museo Nacional Japonés Americano, cuando fue detenido por al menos ocho agentes de la CBP. El objetivo de la Patrulla Fronteriza era capturar a un integrante del Tren de Aragua.

El mexicano fue detenido por agentes de la CBP mientras trabajaba y ahora enfrenta la deportación

“Aquí uno viene a trabajar, no a cometer delitos”, manifestó Minguela en declaraciones con Los Angeles Times desde el centro de detención federal B-18.

La detención del mexicano causó polémica porque justamente se encontraba fuera de las inmediaciones donde el gobernador de California, Gavin Newsom, brindaba una conferencia de prensa. El mandatario acusó a la administración Trump de buscar “intimidar a sus oponentes políticos” con las tropas federales.

La detención de CBP al migrante mexicano

Según contó, al ver a los oficiales, el migrante se metió en el interior de su camioneta. Sin embargo, un agente dio marcha atrás, miró al interior y encontró a Minguela.

El oficial comenzó a hacerle preguntas y el mexicano sacó una tarjeta roja de “conozca sus derechos” de su billetera y se la entregó al agente. “Esto no me sirve de nada”, le respondieron.

De acuerdo al DHS, la CBP detuvo al mexicano por exceder el tiempo permitido en su visa Eric Gay/AP

El agente le pidió que revelara cuál era su nacionalidad, cómo se llamaba y si tenía papeles. “Me exigieron que les mostrara algún tipo de identificación”, recordó Minguela.

El mexicano le dio a uno de los agentes su licencia de conducir de California y terminó detenido. Si bien intentó llamar a su esposa dos veces, su pareja no pudo contestar, por lo que él envió un mensaje de WhatsApp que decía: “Amor, ya me agarró la migra, no te preocupes. Todo va a estar bien. Diosito nos va a ayudar mucho”.

En medio de los cuestionamientos por la detención frente a la conferencia de Newsom, el lunes pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el que repartidor mexicano fue arrestado por exceder su tiempo de visa.

Críticas por la redada en California

Ante las críticas, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, explicó que los agentes federales estaban “enfocados en hacer cumplir la ley” y no en el gobernador de California.

El fin de semana pasado, la funcionaria finalmente confirmó que la CBP había detenido a “dos inmigrantes indocumentados”, entre ellos “un presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua y narcotraficante”.

El gobernador Gavin Newsom consideró que operativo de la CBP fue para “intimidar a sus oponentes políticos” Office of California Governor

En declaraciones a Fox News, el jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró que las operaciones se basaron en información de inteligencia sobre un presunto pandillero Tren de Aragua, a quien arrestaron a dos cuadras de donde el gobernador Newsom realizaba la conferencia y de donde detuvieron a Minguela.

La empleadora del repartidor mexicano, Martha Franco, opinó sobre su detención: “Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estaremos con él hasta el final, es parte de nuestra familia. Es uno de nosotros”, remarcó.

El abogado de Minguela, Alex Gálvez, señaló que espera que el mexicano sea liberado bajo fianza, ya que entró al país legalmente y es el principal sostén de su familia. “Era una oportunidad política. Fue uno de los dos hombres que detuvieron justo durante la conferencia de prensa de Newsom. Tenían que demostrar algo a cambio”, remarcó.