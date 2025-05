Es migrante, limpia casas en EE.UU. y su hijo comenzó a ayudarla: el dueño lo vio y le dio un regalo inesperado

Una migrante que se dedica a la limpieza de casas en Estados Unidos compartió en sus redes sociales una experiencia que nunca olvidará. Uno de sus empleadores más antiguos tuvo un gesto inesperado con su hijo, quien la acompañaba a trabajar cuando era pequeño.

Limpia casas en Estados Unidos y uno de sus empleadores le hizo un regalo inesperado a su hijo

En un video que subió a su cuenta de TikTok @degnylapatrona, Degny relató que limpiaba regularmente la vivienda de un cliente. Un día, el hombre llegó visiblemente molesto. “Entró a la casa muy enojado porque los hombres que le habían hecho el trabajo del jardín no lo habían hecho bien”, explicó. En medio de su enojo, le preguntó si conocía a alguien que pudiera encargarse de arreglarle las plantas como él quería.

Trabaja limpiando casas en EE.UU. y contó el gesto que tuvo un empleador con su hijo

Ella le ofreció hablar con su esposo para ver si él podía ayudarlo. Su marido aceptó la propuesta y esa misma tarde fue a la casa de su patrón, acompañado de su hijo pequeño. “Era bien chiquito. Él siempre estaba como un chicle, pegado a su papá”, dijo con ternura.

Degny comentó que su esposo y el niño trabajaron juntos en el jardín y que, cuando terminaron el trabajo, el cliente la llamó para expresarle su satisfacción. “Estaba supercontento con el trabajo que le hicieron en su casa”, recordó.

Desde entonces, contrató a su marido para diferentes tareas. “Nosotros seguimos limpiando su casa y en ocasiones él seguía llamando a mi esposo para que fuera a ayudarle”, relató. Con el paso del tiempo, el niño creció y también comenzó a asistir por su cuenta a trabajar en la vivienda. “A veces iba mi esposo y en ocasiones iba mi hijo a ayudarle”, detalló.

La relación laboral se mantuvo por años, incluso cuando el joven se fue a estudiar la universidad. Cuando regresó durante sus vacaciones de estudio, el cliente lo contactó para que hiciera otro trabajo de jardinería en su casa. En esa oportunidad, lo esperó con un regalo inesperado.

Degny trabaja como empleada doméstica en diferentes casas Shutterstock

Un trabajo bien hecho y un regalo inesperado

Después de haber trabajado ocho horas en el jardín de este hombre, el joven regresó a su casa, listo para descansar. Fue entonces cuando recibió una notificación en su teléfono celular: le habían depositado US$2500 en su cuenta bancaria. Desconcertado, se lo mostró a su madre.

Degny le recomendó llamarlo de inmediato, ya que suponía que se trataba de un error. Pero la respuesta los dejó sin palabras. “Este señor le dijo que no, que ese dinero se lo quería dar desde hace tiempo, cuando supo que se iba a ir a la universidad, porque es un joven muy trabajador”, contó.

El esposo de la empleada doméstica y su hijo hacían trabajos de jardinería regularmente en la casa de un cliente Freepik

Según le explicó el cliente, admiraba su esfuerzo y dedicación. “Sé que le estás echando muy duro al estudio y me nació ayudarte con esto”, le dijo.

Tras este gesto, la mujer grabó un video para agradecerle públicamente su generosidad. “Estoy muy agradecida con este señor, con Dios, porque los que aquí en Estados Unidos trabajamos en casas sabemos todo lo que pasamos”, expresó emocionada.

Si bien reconoció que la vida de los migrantes no es fácil, también quiso dejar un mensaje positivo. “No solo son malas experiencias, no solo son errores, también son bendiciones que Dios nos da. Y la verdad, son más bendiciones que malas experiencias”, concluyó.