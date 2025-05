Es migrante y camionero en EE.UU.: cuenta cómo logró ganar US$72 mil en viajes de larga distancia

Dentro de los empleos con mayor demanda en EE.UU. están todos los relacionados al transporte. En particular, muchos migrantes como el tiktoker “El Heavy” (@uncaminosindestino) documentan mediante redes sociales las lucrativas ganancias que pueden conseguirse en el ámbito, pero también, hacen énfasis en los sacrificios que esto conlleva.

¿Cuánto gana un chofer transportista en EE.UU. y en qué se van las ganancias?

De acuerdo a las declaraciones del tiktoker @uncaminosindestino (identificado simplemente como “El Heavy” entre sus seguidores), el trabajo como chofer de larga distancia y/o transportista en Estados Unidos es altamente redituable, ya que tan solo en su primer año con este empleo, el microinfluencer logró hacerse con US$72.000. Sin embargo, cualquiera que se entusiasme con esa cantidad en primera instancia, debe tener claro que los gastos de estar en el país son igual de grandes.

“Me gané 72.000 pavos en mi primer año, que no está nada mal, pero mira, que se me fueron US$13.000 en el pago de impuestos y US$2.859 en el seguro médico (...) y bueno, otros US$3.125 se fueron con la agencia que me trajo aquí”, comentó @uncaminosindestino en uno de sus más recientes materiales de TikTok.

Conforme hace otros ajustes a lo largo de sus cuentas y lo registra todo en su “tablet analógica” (un cuaderno), “El Heavy” afirma que su cuenta de banco tuvo en total US$56.000 netos, pero con todos sus pendientes rutinarios y un par de gastos imprevistos, pudo ahorrar sólo US$35.000.

Los camioneros de larga distancia pueden estar dos a cuatro semanas fuera de casa antes de regresar @uncaminosindestino vía TikTok

El tiktokter también es muy sincero cuando asegura que no recuerda, al menos por completo, en qué se le fueron US$21.000, pero aun así, se dice bastante conforme con lo que logró recaudar. La intención de este creador de contenido es continuar en su trabajo como transportista, así que invita a los internautas a seguirlo para que sean testigos de sus nuevas ganancias.

Cómo trabajar como transportista en EE.UU. y lograr ganar hasta US$72 mil al año

Tal como lo contó “El Heavy”, contrató la ayuda de una agencia para que lo colocara como transportista. Gracias a este tipo de compañías, los interesados pueden realizar tanto su proceso de migración como de contratación en el mismo lugar.

Algunas agencias, incluso ofrecen la capacitación pertinente para obtener una Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés), según la entidad en donde el interesado vaya a radicar. Sin embargo, tal como destaca “El Heavy” en varios de sus videos, la experiencia previa como chofer o transportista en el país de origen llega a ser esencial para que las compañías estadounidenses consideren dar empleo.

Aproximadamente el 70% de la carga en EE.UU. es movida por camiones @uncaminosindestino vía TikTok

¿Cualquiera puede obtener una Licencia de Conducir Comercial (CDL) en Estados Unidos?

Debido a las leyes federales de seguridad y transporte, solo los residentes o migrantes con estatus legal en Estados Unidos pueden obtener una CDL. Por ello, es indispensable asesorarse en temas de migración si se pretende trabajar como transportista desde cero en aquel país.

En añadidura a lo anterior, hay que considerar que cada estado del país posee sus propios requisitos y reglamentos para obtener una CDL, un documento que, además, tendrá condiciones diferentes según el tipo de mercancía o personas que el interesado llegue a transportar.

Un camionero promedio recorre más de 16.000 km al mes @uncaminosindestino vía TikTok

Aunque cada entidad posee requisitos diferentes, la mayoría de las reglas contemplan las siguientes condiciones para empezar la emisión de una CDL: