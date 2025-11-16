Es migrante y tiene green card hace más de 30 años, pero fue arrestada por el ICE al volver de un viaje en Chicago

Una ciudadana irlandesa que tiene green card y vive hace más de 30 años en Estados Unidos quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mujer fue arrestada en julio pasado en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago por delitos menores ocurridos hace una década.

Tiene green card y fue detenida por el ICE tras volver de un viaje a Irlanda

Donna Hughes-Brown, residente legal en EE.UU. desde hace más de 30 años, fue arrestada por agentes migratorios el 29 de julio en el aeropuerto O’Hare de Chicago, Illinois. El episodio ocurrió cuando regresaba de un viaje de vacaciones a Irlanda, su país natal.

Tras permanecer cinco días en un centro de detención de la ciudad más poblada de Illinois, la enviaron a una instalación del ICE en Kentucky, donde aún continúa bajo custodia más de tres meses más tarde, según detalló Newsweek.

Su esposo, James Brown, relató que el arresto se produjo por cargos de cheques sin fondos de 2015, un asunto que, según aseguró, ya fue resuelto ante la Justicia. En ese sentido, The Guardian señaló que ya había recibido libertad condicional y devuelto el dinero.

Medios como The Irish Times detallaron que se trata de un monto de tan solo 25 dólares. “Ella estaba tratando de alimentar a su familia”, declaró Brown en diálogo con First Alert 4 News, en Missouri.

“Es 100% inocente”: las quejas de su esposo, que se arrepiente de haber votado a Trump

James Brown mantiene una campaña pública para exigir la liberación de su esposa. Para ello, empleó las redes sociales con el fin de recaudar fondos y cubrir los costos legales. “Por favor, muéstrenme en la Biblia dónde dice que esto es lo que se debe hacer. Está mal. Punto. Porque ella es 100% inocente. Incluyendo ser legal en este país”, enfatizó.

Donna Hughes-Brown junto a su esposo, que reclama su liberación GoFundMe

Veterano de la marina y la armada, apoyó a Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales de 2024. “Me arrepiento al 100% de haber votado”, comentó. En esa misma línea, explicó que creyó que el mandatario republicano solo expulsaría “inmigrantes ilegales criminales”, pero reconoció que ahora “apuntan a otras personas para cumplir cuotas”.

Qué dijo el gobierno de EE.UU. sobre el caso de la mujer con green card detenida por el ICE

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) expresó en diálogo con Newsweek que “una green card es un privilegio, no un derecho". “Según las leyes de nuestro país, el Gobierno tiene la autoridad de revocarla si se infringen o se abusan nuestras normas”, subrayó.

Además, agregó que “los residentes permanentes legales que se presenten en un puerto de entrada con ciertas condenas penales pueden ser considerados inadmisibles, puestos en proceso de deportación y sujetos a detención obligatoria”.

Una vida en Estados Unidos y un cambio de política migratoria

La historia de Hughes-Brown en Estados Unidos comenzó cuando ella llegó al país en 1977, con tan solo 11 años. Desde entonces, vivió la mayor parte de su vida en Missouri, donde formó una familia junto a su esposo, cuatro hijos y cinco nietos.

ICE sigue deteniendo migrantes en todo Estados Unidos Flickr/ICE - Flickr/ICE

Su caso se inscribe en el contexto de una política migratoria más estricta, implementada durante la actual administración de Donald Trump, que amplió los criterios de detención a inmigrantes con cargos o condenas previas, sin distinguir la gravedad de los delitos.

De acuerdo con cifras recientes que citó CBS, más de 66.000 personas se encuentran bajo custodia del ICE en todo el EE.UU., aunque existen discrepancias sobre cuántas de ellas tienen antecedentes criminales.