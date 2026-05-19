Hasta el 30 de junio: la regla del Uscis sobre la Salida Forzosa Diferida que se aplicará a ciertos migrantes

Durante la administración de Joe Biden se emitió una proclamación para renovar la protección de salida forzosa diferida para ciudadanos de Liberia. No obstante, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó que el estatus vencerá el próximo 30 de junio.

Ciudadanos de Liberia en EE.UU. perderán protección de salida forzosa diferida

A través de su página web, el Uscis recordó que la autorización de salida forzosa diferida (DED, por sus siglas en inglés) se otorga por parte del presidente solo por un tiempo determinado.

En el caso específico de Liberia, se anunció la protección por primera vez en 2007 durante la administración de George W. Bush. Luego se autorizaron varias prórrogas, la última vez en junio de 2024 por parte del presidente Biden.

Según la proclamación vigente, el beneficio vence el 30 de junio y, a menos que se realice un ajuste de estatus, los ciudadanos con DED deberán abandonar Estados Unidos.

Qué es la DED, protección que ciudadanos de Liberia perderán en breve

La figura de salida forzosa diferida permite a personas de ciertas nacionalidades permanecer en Estados Unidos de manera legal. La Conferencia Americana de Inmigración explica que este estatus se otorga a países que enfrentan conflictos políticos, civiles o desastres naturales que impiden a los ciudadanos regresar a su nación de manera segura.

Pero, aunque brinda una suspensión administrativa de expulsión y permite tramitar un permiso de trabajo, solo se otorga por un tiempo específico. Una vez que vence el plazo del beneficio migratorio, las personas deben abandonar el país debido a que no se otorga un estatus permanente.

Estados Unidos advirtió sobre restricciones para ciertas visas laborales por la alta demanda Uscis / Pexels

Qué opciones deben revisar los liberianos antes del vencimiento de la DED

Los ciudadanos liberianos cubiertos por la DED deben revisar si cuentan con otra base legal para permanecer en EE.UU. antes del 30 de junio de 2026.

Una de las vías fue la Ley de Equidad para la Inmigración de Refugiados Liberianos (LRIF, por sus siglas en inglés), promulgada en diciembre de 2019 y que brindaba a ciertos nacionales de Liberia, así como a sus cónyuges e hijos solteros, la posibilidad de obtener la green card.

Sin embargo, el Uscis indica que las solicitudes LRIF debían haberse presentado a más tardar el 20 de diciembre de 2021, por lo que no se trata de una nueva ventana abierta de inscripción.

Algunos ciudadanos liberianos pueden solicitar la green card

Quienes aún estén protegidos por DED deben consultar otras opciones migratorias disponibles según su caso individual, como solicitudes familiares, laborales, humanitarias y otros procesos de ajuste de estatus, si califican.

Miles de liberianos perderán protección migratoria en Estados Unidos

No existe una cifra oficial acerca de la cantidad de ciudadanos liberianos que permanecen en Estados Unidos con la protección de DED. Sin embargo, un informe de National Immigration Forum señaló que en 2021 había 3600 personas bajo ese estatus. De ellas, alrededor de 840 contaban también con una autorización de empleo.

Según la organización, más de 2530 liberianos han solicitado el estatus de residente permanente legal bajo la LRIF.