Es salvadoreño y caminaba 60 cuadras para llegar a su segundo trabajo, pero un gesto de su comunidad le cambió la vida

El salvadoreño Rodolfo Depaz migró a Estados Unidos con el objetivo de ayudar económicamente a su familia que se quedó en su país natal. Por eso, caminaba más de 60 cuadras para llegar a su segundo empleo de cajero en una heladería Dairy Queen en Roseville, Minnesota. Hasta que un amigo de su comunidad le hizo un gran regalo: un automóvil, que transformó por completo su rutina diaria.

Caminaba más de 60 cuadras para ir a trabajar y un amigo le regaló un auto

Depaz recorría a pie más de 3.7 millas (6 kilómetros) desde su empleo a tiempo completo en un restaurante de la cadena Chipotle hasta su trabajo part time en una heladería Dairy Queen. Siempre llegaba puntual. En un gesto enorme, un compañero de su grupo le regaló un auto para mayor comodidad a la hora de trasladarse.

Depaz recorría más de 60 cuadras para ir de un empleo a otro, hasta que un amigo le obsequió un auto Captura YouTube: KARE

“Son ángeles para mí”, expresó el salvadoreño sobre los compañeros de trabajo y su comunidad en declaraciones a KARE.

El salvadoreño migró a EE.UU. con una visa laboral hace tres años para ayudar a su esposa, su hija Daniela y su hijo Rodolfo, que aún residen en El Salvador. Depaz gasta poco de sus ingresos en sí mismo y le envía el resto del dinero a su familia.

“Trabaja 80 horas semanales, envía dinero a casa y paga facturas aquí y en El Salvador, lo que le deja casi sin nada después de cada cheque de pago”, escribió la excompañera de Depaz, Emily Hinderscheid, en una colecta que realizó en GoFundMe, según The New York Post.

Antes de recibir el auto, cada mañana Depaz se despertaba antes de las 5.30 hs (hora local) y comenzaba su trayecto desde su casa a su empleo en un local Chipotle. Al salir a las 14.30 hs se dirigía a pie para cumplir con su turno de cajero en la heladería Dairy Queen por la tarde. “Siempre caminando”, afirmó.

En Dairy Queen conoció a Emily Hinderscheid, quien se convirtió en una gran amiga del salvadoreño y lo comenzó a invitar a sus reuniones familiares. Incluso el padre de Emily, Mike, le regaló su bicicleta para que dejara de ir a pie al trabajo.

Pronto cambió la bicicleta por su propio Buick Century 2000. Depaz se unió al grupo bíblico del padre de Emily y allí, uno de los integrantes del grupo le obsequió un automóvil. “Solo dije gracias Dios por escucharme”, apuntó el salvadoreño.

El salvadoreño busca que su familia viva con él en Estados Unidos

Depaz llegó a Estados Unidos con una visa de trabajo y su deseo es que su esposa y sus pequeños hijos se muden con él al territorio norteamericano.

Según informó KARE, el director de operaciones y propietario de la cadena Dairy Queen, Todd Nelson, puso en contacto a Depaz con un abogado para que lo ayude a iniciar el proceso legal y los trámites migratorios para que su familia pueda establecerse en EE.UU.

Ahora Depaz busca que su familia migre junto a él desde El Salvador a Estados Unidos Captura YouTube: KARE

“Trabaja muchísimo. Está nevando, y ahí está Rodolfo, que llega puntual”, destacó Nelson, quien aseguró que el salvadoreño es un gran trabajador.