Sin Real ID: esto le pasará a quienes abordar un avión en Estados Unidos sin la tarjeta obligatoria

Desde el pasado 7 de mayo, las personas mayores de 18 años que quieran abordar un vuelo dentro de Estados Unidos no pueden usar licencias de conducir que no cumplan con la normativa Real ID como documento de identificación. La advertencia, lanzada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), marca un cambio clave en los controles de identidad para vuelos dentro de EE.UU.

¿Qué pasa si no se presenta Real ID?

Las personas que lleguen al control con una identificación que cumpla con ese requisito no podrán abordar el avión con ese documento. Así lo confirmó el Defense Travel Management Office del Departamento de Defensa: “Los viajeros que no presenten una Real ID o una forma aceptada de identificación no podrán pasar por los controles de seguridad de la TSA”.

La norma busca reforzar la seguridad nacional en aeropuertos y prevenir fraudes de identidad Foto de freepik disponible en freepik

La medida busca reforzar la seguridad aeroportuaria mediante documentos emitidos bajo estándares federales unificados.

¿Cómo saber si una licencia es válida?

Las licencias compatibles con la ley Real ID tienen una estrella en la parte superior derecha del documento. Este símbolo indica que fue emitida conforme a los requisitos exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). “Una tarjeta que no tenga el símbolo de estrella no cumple con Real ID”, informó el DHS en su sitio web oficial.

Cada estado tiene su propio diseño para marcar las licencias compatibles con la ley federal, pero siempre tienen esa estrella. Por ejemplo, en el caso de California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) emite licencias y tarjetas de identificación que muestran un oso dorado con una estrella blanca en su interior, ubicado en la esquina superior derecha del documento. Este símbolo representa la bandera del estado, adoptada oficialmente en 1911, y está inspirado en la histórica Bear Flag.

California distingue por sus licencias válidas con un oso dorado y una estrella Fotos de tsa.gov

Esta marca permite diferenciar a simple vista las credenciales válidas para volar dentro de Estados Unidos o acceder a instalaciones federales, de aquellas que no lo son. Las tarjetas que no cumplen con los requisitos muestran una leyenda que indica “Se aplican límites federales” y no podrán utilizarse para vuelos ni para ingresar a edificios gubernamentales.

¿Qué documentos sirven para volar sin Real ID?

De todas formas, la TSA acepta una serie de documentos como alternativas a la Real ID. Entre ellos:

Pasaporte de Estados Unidos o tarjeta de pasaporte.

o tarjeta de pasaporte. Licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver‘s License), disponible en ciertos estados.

(Enhanced Driver‘s License), disponible en ciertos estados. Credenciales de viajero confiable : Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

: Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST. Identificación del Departamento de Defensa, incluyendo las de dependientes.

La lista completa puede consultarse en el portal oficial de la TSA. Además, es importante señalar que los menores de 18 años no están obligados a mostrar ningún documento cuando viajan en vuelos domésticos, siempre que estén acompañados por un adulto con identificación válida. Esta excepción no aplica a vuelos internacionales, donde sí se exige pasaporte.

Solo se aceptarán licencias con una estrella en la esquina superior derecha. Fotos de tsa.gov

¿Por qué se implementó esta medida federal?

La exigencia de la Real ID se basa en una ley federal aprobada en 2005 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre. La ley establece nuevos estándares de emisión de licencias para aumentar la seguridad nacional, pero su aplicación fue postergada en varias ocasiones. “El cumplimiento de esta ley fortalece la seguridad nacional y evita fraudes de identidad en aeropuertos”, explicó el Departamento de Defensa Defense Travel.