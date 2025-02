Es venezolano y cuenta el infierno que vivió mientras estuvo detenido en Guantánamo

Las deportaciones de inmigrantes que residen de forma ilegal en Estados Unidos van en aumento, a partir de las órdenes del presidente Donald Trump tras asumir por segunda vez la presidencia. Entre todas las historias aparece la de Kevin Rodríguez, un inmigrante venezolano que pasó un calvario hasta ser devuelto a su país de origen.

Así fue quedarse en la prisión de Guantánamo

En una entrevista para Noticias Telemundo, el joven relató todo lo que le tocó vivir en la cárcel durante 14 días. ”Cuando llegamos había hasta telarañas. Estaban en muy mal estado esas celdas y se veía que tenía tiempo que no habitaban. Ni siquiera limpiaron, había hormigas y ya no había nada para comer“, comenzó su relato.

La celda que le tocó era muy pequeña y con espacios reducidos. Rodríguez explicó que fue llevado en los vuelos militares que trasladaron a 178 venezolanos a la base naval de Guantánamo, ubicada en Cuba.

“Estábamos aguantando frío, la comida de verdad que era bien pésima y poquita. La última del día era a las cuatro de la tarde. Lo que era a las siete, ocho, nueve de la noche, teníamos mucha hambre”, compartió el migrante.

Este calvario y sumado a que el colchón en donde dormía era bastante delgado, hizo que Rodríguez perdiera alrededor de cuatro kilos en tan solo dos semanas. En su testimonio, manifestó que también le tocó observar maltratos hacia otros compañeros de celda.

“Para bañarnos, nos sacaban cada tres días y esposados por la policía. Luego nos revisaban para entrar a bañarnos. Cuando salíamos nos revisaban de nuevo”, agregó.

Militares estadounidenses apostados en un puesto de vigilancia de la Base Naval de Guantánamo

Quiénes están detenidos en Guantánamo, según un inmigrante

Luego de soportar esta situación durante días, el joven venezolano reveló quiénes eran los perfiles arrestados junto con él: “Hubo gente que ni siquiera entró a Estados Unidos, que ni siquiera tenía tatuajes, gente que de verdad no estaba vinculada con ninguna banda y los trataron igual, a todos nos trataron igual. Nos discriminaron prácticamente por ser venezolanos“.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de los 178 migrantes venezolanos detenidos en Guantánamo, 51 de ellos no tenían antecedentes penales. En tanto, 126 contaban tenían historial criminal y los restantes 80 estaban vinculados al Tren de Aragua.

Su vuelta a Venezuela fue retratada en la televisión Captura video Telemundo/YouTube

La situación no era traumática solo para Kevin Rodríguez, sino también para su familia. Pocos días atrás de que saliera de Guantánamo (15 de febrero), Telemundo habló con su padre, Nelson, quien se quebró tras suplicar por obtener información de su hijo; “Ayúdeme por favor, no solamente a mí, sino a todos sus padres, a todos sus familiares que tienen a sus hijos allá, que no saben nada de ellos”.

Kevin Rodríguez dejó Guantánamo y ya está en Venezuela

El migrante venezolano fue deportado (foto ilustrativa) ICE / FLICKR

Finalmente, Rodríguez fue deportado a Venezuela y su familia dejó atrás la incertidumbre tras verlo bajar del avión que lo trasladó por televisión, el pasado jueves 20 de febrero. “De verdad que no pienso volver a salir de mi país, porque quedé de verdad traumatizado con todo lo que pasé“, cerró sobre su experiencia.