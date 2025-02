Son dominicanos, fueron deportados de EE.UU: y cuentan su experiencia: “La pesadilla americana”

La actual administración de Estados Unidos tomó medidas estrictas en contra de los extranjeros que viven en ese país de manera ilegal. Las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) son cada vez más frecuentes. Varios hombres devueltos de República Dominicana compartieron cómo fue retornar.

“No es fácil”, el lamento de un dominicano deportado

A través de una entrevista que mantuvo con Noticias Telemicro en la red social Instagram, un hombre, visiblemente afectado, relató su experiencia tras ser devuelto al país caribeño. Luego, otras personas en situaciones similares dieron su testimonio en el que alertaron a aquellos que planean estar de forma clandestina en EE.UU.

La primera persona, que no reveló su identidad, indicó que había partido desde la isla hacia Estados Unidos “en yola”, una embarcación pequeña de dos palos que se utiliza para pescar y que a menudo se usa para trasladarse desde Puerto Rico a República Dominicana.

El hombre dominicano contó las razones que lo llevaron a EE.UU.

Una vez más, el reportero lo abordó para consultarse por su experiencia personal y sobre qué recomendación le daría al resto de las personas. “No es fácil, no es fácil. Pero cada quien tiene algo por luchar, tú me entiendes, un futuro para su familia, pero no es fácil. Duré dos años”.

Por otro lado, el hombre reveló que los agentes (no especificó cuáles) lo detuvieron en 2020. Desde entonces, superó diferentes procesos y obstáculos burocráticos hasta regresar a República Dominicana.

ICE impone dura sanciones los inmigrantes que viven de forma irregular en EE.UU. Foto ICE.gov

Otros dominicanos también fueron deportados de EE.UU.

Posteriormente, otro dominicano contó una historia similar. En su oportunidad, alertó a sus compatriotas a replantearse salir de su país. “Que lo piensen bien, lo deben pensar bien. Estar de forma ilegal fuera de su país es un poco duro“, advirtió.

EE.UU. aceleró las deportaciones de inmigrantes ilegales (X: @EROMiami)

Un tercer hombre que estuvo cinco meses en suelo norteamericano también dio su palabra. “Es una alegría, es una alegría. Uno siempre está buscando supuestamente ‘el sueño americano’ y lo que se encuentra es con la pesadilla americana“, dijo sobre volver a su país de origen.

“A los dominicanos yo les exhorto que si van a buscar un beneficio, una forma de echar para adelante, que no cuenten ahora mismo con Estados Unidos. Hay muchas maneras, muchos países que pueden viajar, que pueden buscar un nuevo horizonte y tener una buena vida si no la encuentran en su país”, sentenció.

¿Por qué razones ICE puede deportar a un extranjero ilegal de Estados Unidos?

ICE busca desarticular a los pandilleros del Tren de Aragua AP

El departamento estadounidense puede deportar a un extranjero por varias razones, que indica en su portal oficial. Entre ellas están:

Ingresar a Estados Unidos sin los documentos adecuados

Evadir los controles migratorios

Permanecer en EE.UU. sin autorización

Violar las condiciones de la visa

Trabajar sin permiso

Cambiar de estatus migratorio sin autorización

sin autorización Cometer un delito

Representar una amenaza para la seguridad pública

Estar involucrado en actos criminales

Por otro lado, ICE prioriza la detención de inmigrantes con antecedentes criminales o considerados peligrosos para la seguridad pública. Algunos de los delitos que pueden derivar en una orden de deportación son:

Asalto y violencia doméstica

Delitos relacionados con drogas y armas

Robo y asalto agravado

Homicidio vehicular involuntario

Conducción bajo la influencia del alcohol (DWI, por sus siglas en inglés)

Tráfico de armas de fuego

Secuestro

Sospechas de terrorismo