Estos son los tres modelos de órdenes judiciales y administrativas que el ICE puede presentar en un operativo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es responsable de arrestar, detener y deportar a los extranjeros que han violado las leyes de inmigración. En ese sentido, las organizaciones advierten que es importante conocer los modelos y las diferencias de las órdenes judiciales y administrativas.

Órdenes administrativas: cómo son y quién las firma

El National Immigration Law Center (NILC) explica que una orden administrativa es un documento que autoriza a un oficial de una agencia federal a realizar un arresto. Estas órdenes no están firmadas por un magistrado o juez, sino por un funcionario de inmigración como un agente del ICE.

El ICE se encarga de expulsar de Estados Unidos a los no ciudadanos sujetos a una orden final de deportación Facebook ICE

John Seaman, instructor de la División Jurídica del Centro de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley Federal, señala que el agente del ICE utilizará órdenes administrativas de deportación para llevar a cabo sus funciones, como la detención, pero siempre y cuando el agente ubique a la persona nombrada en un lugar público.

En caso de que los oficiales lleguen a un domicilio con este tipo de documentación, no es necesario abrir y permitir el acceso de los agentes. Lo recomendable es quedarse adentro y mantener la puerta cerrada. A diferencia de una orden judicial, una administrativa no autoriza un registro.

“La orden de deportación administrativa autoriza al agente del ICE a arrestar al sujeto, pero no a entrar en un área como su casa, a menos que se dé el consentimiento”, explica Seaman. Si el oficial no tiene el permiso, incluso si sabe que la persona sujeta a la orden se encuentra dentro de la casa, no tiene autoridad legal para ingresar.

Una orden administrativa del ICE NO es una orden judicial National Immigrant Justice Center

Para ayudar a los inmigrantes a identificar de forma visual las diferencias entre los tipos de órdenes, el National Immigrant Justice Center (NIJC) publicó ejemplos de los modelos. Otras asociaciones han elaborado documentos similares para recomendar a los inmigrantes acerca de cómo actuar ante las redadas del ICE.

Orden judicial: así se ve y va firmada por un juez

Una orden judicial es aquella firmada por un juez o magistrado que autoriza un registro de propiedad privada, una incautación o un arresto en base con una causa probable de que se cometió un delito, señala el despacho de abogados especializados en inmigración Motion Law.

Una orden judicial se puede identificar por:

Especificar la dirección de la persona que se buscará.

Indicar el período de tiempo en el que debe realizarse la búsqueda.

Describir en particular el lugar o la persona, o ambos, que serán registrados y las cosas que serán incautadas.

Es emitida por un tribunal y firmada por un juez o magistrado.

Los oficiales del ICE deben tener una orden judicial firmada por un juez para ingresar a un hogar National Immigrant Justice Center

Por su parte, el NILC precisa que una orden judicial es emitida por un tribunal judicial. Los tribunales que emiten órdenes judiciales incluyen tribunales estatales y federales. Además, deben cumplirse y existen graves consecuencias por negarse.

En estos casos, las organizaciones advierten que si el agente del ICE se presenta en un domicilio con una orden judicial válida (firmada por un juez o magistrado), entonces solo la persona cuyo nombre figura en el documento debe salir de la casa. Además, aconsejan cerrar la puerta de inmediato para mantener a salvo a las demás personas en el hogar.