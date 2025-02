Lista de los delitos que el ICE considera para poner ordenes de retención a los inmigrantes ilegales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emite órdenes de retención a migrantes que considera removibles de ese país. Conforme a su criterio, hay una lista de delitos que considera para aplicar estas solicitudes.

¿Cuáles son los criterios para emitir una orden de retención?

Las órdenes de retención buscan que agencias policiales locales, estatales o federales notifiquen a ICE sobre la liberación de un detenido o lo mantengan bajo custodia hasta por 48 horas adicionales para que la agencia federal pueda asumir su custodia.

Por lo general, ICE emite las órdenes cuando sus oficiales determinan que un extranjero es removible, generalmente después de una condena judicial. Este proceso se basa en la revisión de antecedentes criminales, verificación del estatus migratorio y evaluación de riesgos.

Se priorizan delitos como homicidio, secuestro y tráfico de drogas Flickr/ICE

La agencia prioriza a personas que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional, como aquellas con condenas por delitos violentos, vinculaciones con organizaciones criminales o antecedentes de reincidencia en actividades ilícitas. También se consideran casos de individuos que han cometido infracciones migratorias graves o han evadido previamente la aplicación de la ley.

Delitos que ICE considera para aplicar una orden de retención

Entre los delitos que pueden motivar una orden de retención se encuentran:

Homicidio

Secuestro

Tráfico de drogas

Tráfico de personas

Agresión sexual

Delitos con armas

Robos y hurtos

Estos casos se consideran de alta prioridad para ICE, ya que la agencia busca asumir custodia en un entorno controlado en lugar de realizar arrestos en la comunidad, lo que podría representar un riesgo para el público y los oficiales.

Las agencias policiales no están obligadas a cumplir la solicitud Twitter ICE

Procedimiento de ICE para la emisión de órdenes de retención

ICE envía una solicitud formal a la agencia que tiene bajo custodia a un migrante para que lo mantenga detenido por un período adicional. Esta petición no es obligatoria para las agencias policiales y depende de su disposición a colaborar con ICE.

Cuando una agencia cumple con la orden de retención, ICE asume custodia del individuo en la misma instalación donde estaba detenido, lo que evita operativos en la comunidad. Si una entidad no cumple con la solicitud, ICE puede proceder con arrestos en espacios públicos.

Derechos de los detenidos por el ICE

Las personas sujetas a una orden de retención tienen derecho a debido proceso. En la mayoría de los casos, ICE solo puede remover a un extranjero mediante una orden legal, como una decisión final de deportación emitida por un juez de inmigración.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), cualquier persona detenida por ICE tiene derecho a comunicarse con su consulado o solicitar que un oficial lo haga en su nombre.

Es fundamental memorizar el número de inmigración (número “A”) y proporcionarlo a un familiar de confianza para facilitar su localización en caso de necesidad. También se recomienda mantener una copia de los documentos migratorios con una persona cercana.

Los detenidos tienen derecho a debido proceso y asistencia consular Foto X @DEAATLANTADiv

Si un detenido no es ciudadano estadounidense, debe consultar con un abogado sobre las posibles implicaciones de una condena penal en su estatus migratorio. No se recomienda discutir la situación migratoria con nadie que no sea el abogado.

En caso de errores en la emisión de una orden de retención, los afectados pueden contactar el ICE Law Enforcement Support Center al (855) 448-6903 para presentar su reclamación.