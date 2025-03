Estudia en una universidad de Nueva York y la persigue el ICE: demandó a Trump para evitar su deportación

Una estudiante de la Universidad de Columbia inició una demanda contra el gobierno de Donald Trump en un intento por evitar su deportación. Yunseo Chung, de 21 años, llegó a Estados Unidos desde Corea del Sur cuando tenía siete años y ahora enfrenta la posibilidad de ser expulsada del país norteamericano por haber participado en manifestaciones a favor de Palestinas en su campus universitario.

La demanda de una estudiante universitaria contra Donald Trump

Chung presentó su demanda en un tribunal federal de Manhattan, en la cual denuncia lo que considera un uso arbitrario del poder de inmigración para castigar a personas con opiniones políticas contrarias a la administración Trump.

Presuntamente, la estudiante de Columbia es perseguida por ICE luego de participar en marchas universitarias a favor de Palestina THEOPHILE BLOUDANIS - AFP

De acuerdo al informe de The New York Times, sus abogados expusieron que las autoridades intentaron arrestarla en múltiples ocasiones. En esa línea, citaron leyes que penalizan el refugio a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la joven tiene estatus legal en EE.UU. a través de una tarjeta de residencia (green card).

El caso adquirió mayor relevancia debido a la postura del gobierno federal sobre la revocación de visas y el endurecimiento de políticas migratorias. El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó recientemente que se retirarán documentos y permisos de residencia a quienes apoyen a grupos considerados extremistas. Chung y su equipo legal sostienen que su activismo no justifica una acción de deportación.

Intentos de arresto por parte del ICE y presión legal

Los documentos judiciales, retomados por The New York Times, revelan que los agentes de inmigración buscaron a Chung en residencias dentro del campus de Columbia. Las órdenes presentadas mencionan la posibilidad de que la universidad albergue a personas en situación migratoria irregular, lo que indicó una investigación más amplia contra la institución.

La joven de 21 años aún no fue detenida debido a que los agentes de inmigración no lograron dar con su paradero Foto ICE.gov

Chung es una de varias personas que han sido blanco de estas acciones. Otros estudiantes, como Momodou Taal de la Universidad de Cornell, también fueron objeto de investigación tras participar en manifestaciones similares. En el caso de Srinivasan Ranjani, estudiante de Columbia, este optó por abandonar EE.UU. y viajar a Canadá tras conocer que su visa de estudiante había sido revocada.

La demanda interpuesta por la residente de 21 años busca impedir que las autoridades la detengan, la trasladen o la expulsen del país norteamericano. Sus abogados argumentaron que la acción del gobierno constituye una represalia contra la libertad de expresión protegida por la Constitución. Además, solicitan que se prohíba al gobierno utilizar la amenaza de deportación como un medio para silenciar voces críticas.

Naz Ahmad, uno de los abogados de Chung, comparó las medidas tomadas contra la estudiante con las prácticas del macartismo, una época en la que el gobierno estadounidense persiguió a ciudadanos por sus creencias políticas. “Yunseo, como muchos estudiantes en EE.UU., expresó su preocupación por la situación en Gaza y por el trato a los manifestantes en su universidad. Su posible deportación es una acción desproporcionada”, afirmó Ahmad.

La estudiante de la Universidad de Columbia no fue arrestada ni detenida. Según explicó Joshua Colangelo-Bryan, de Human Rights First, a NBC News, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no lograron dar con su paradero para así ejecutar una orden de arresto en su contra.

“El gobierno ha sido muy claro en cuanto a su intención de expulsar a quienes tengan tarjetas verdes si expresan ideas, en particular relacionadas con Gaza, con las que no está de acuerdo”, explicó.

El secretario de Estado de Donald Trump había declarado que si alguien con residencia permanente participa en protestas que interrumpan el funcionamiento de una institución educativa, podría enfrentar la deportación Captura de pantalla state.gov

Manifestaciones de estudiantes a favor de Palestina: la postura del gobierno de Trump

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió su acción y aseguró que Chung fue identificada como parte de protestas pro Hamas en Barnard College. Según la agencia, está bajo investigación y se encuentra en proceso de deportación según la legislación migratoria vigente.

Durante una conferencia de prensa en Irlanda el 12 de marzo, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., reafirmó la posición del gobierno sobre las restricciones y permisos de residencia. “El acceso a una visa no es un derecho adquirido. Si alguien declara su apoyo a Hamas o participa en actividades que alteran el orden en las universidades, perderá su estatus migratorio”, explicó.

El secretario de Estado también subrayó que si alguien con residencia permanente muestra apoyo a organizaciones terroristas o participa en protestas que interrumpan el funcionamiento de una institución educativa, podría enfrentar la deportación. “Este no es un tema de libertad de expresión, sino de personas que no tienen derecho a estar en EE.UU.”, concluyó.