Florence Project: pasos para tramitar la cancelación de expulsión, frenar al ICE y salvar la green card en la corte

Quienes tienen green card no son inmunes a las leyes migratorias de EE.UU.: pueden recibir una orden de deportación si se dan ciertas causales. Ante ese escenario, Florence Project (una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales y sociales gratuitos a inmigrantes) elaboró una guía con los pasos para tramitar la cancelación de expulsión para residentes permanentes legales.

Requisitos para que un residente permanente pueda solicitar una cancelación de expulsión

Según la guía, no todos los titulares de green card pueden pedir este recurso. Solo aplica a residentes permanentes que cumplan ciertos requisitos de antigüedad en el estatus y que tengan que enfrentar un pedido de expulsión presentado por el gobierno de EE. UU. a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Residentes legales pueden solicitar la cancelación de expulsión en Estados Unidos Freepik - Freepik

Para pedir que se cancele una deportación en su contra, un migrante tiene que cumplir con ciertas condiciones:

Tener la green card desde hace cinco años como mínimo.

como mínimo. Haber residido legalmente en EE.UU. por al menos siete años .

. El solicitante no puede haber pasado por un proceso de deportación anteriormente.

anteriormente. No puede tener una condena por un delito grave en su contra.

Residentes con green card pueden enfrentarse a un proceso de deportación y solicitar su cancelación Freepik

Los pasos de una cancelación de expulsión para un migrante con green card

A pesar de que la recomendación es que el migrante consiga asesoría de un abogado especializado para llevar adelante el proceso, estos son los pasos a seguir, según el documento del Proyecto Florence:

Asistir a la audiencia preliminar : allí el extranjero podrá negar los cargos en su contra y obligar a la representación legal del ICE a probarlos. El juez le dirá si puede pedir una cancelación de expulsión.

: allí el extranjero podrá negar los cargos en su contra y obligar a la representación legal del ICE a probarlos. El juez le dirá si puede pedir una cancelación de expulsión. Completar el formulario 42A : el solicitante debe ser completamente honesto con su historial penal e informarlo. Además, debe detallar sus entradas y salidas de EE.UU. En caso de no recordar algo, la organización recomienda aclararlo. Ocultar antecedentes podría perjudicar el caso.

: el solicitante debe ser completamente honesto con su historial penal e informarlo. Además, debe detallar sus entradas y salidas de EE.UU. En caso de no recordar algo, la organización recomienda aclararlo. Ocultar antecedentes podría perjudicar el caso. Entregar copias de la información : en una audiencia posterior, el documento original pasará a manos del juez, mientras que una copia quedará para el residente permanente y otra para el abogado que represente al ICE.

: en una audiencia posterior, el documento original pasará a manos del juez, mientras que una copia quedará para el residente permanente y otra para el abogado que represente al ICE. Recolectar evidencia : el inmigrante debe demostrar que su salida generaría mucho sufrimiento a su familia y seres cercanos. Los documentos que aporte en esta etapa deben estar en inglés o tener una traducción certificada.

: el inmigrante debe demostrar que su salida generaría mucho sufrimiento a su familia y seres cercanos. Los documentos que aporte en esta etapa deben estar en inglés o tener una traducción certificada. Preparar su testimonio y brindarlo en la audiencia de mérito: para esta etapa, el Proyecto Florence recomienda mostrar arrepentimiento. Esto, junto al hecho de exhibir los lazos que unen al extranjero con EE.UU., puede resultar en un fallo del juez que cancele la deportación.

Un juez de inmigración puede otorgar la cancelación de expulsión para un residente con green card Freepik

Qué motivos pueden causar la deportación de un migrante con green card

Según el Título 8 del Código de EE.UU., los residentes permanentes legales pueden sufrir una deportación bajo ciertos escenarios:

Condenas por delitos graves.

Fraude migratorio o falsificación de documentos.

Pérdida de condición de residente condicional por incumplimiento de requisitos.

Involucramiento en actividades que amenacen la seguridad nacional.

Apoyo a organizaciones consideradas terroristas o extremistas por el gobierno estadounidense.

Sin embargo, el National Immigration Law Center advierte que durante la administración Trump también se impulsan estos procesos contra titulares de green card por cuestiones como participar en actividades políticas contra el gobierno o delitos menores.