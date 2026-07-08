Formulario I-94 y el vencimiento del TPS: la regla que Uscis aplicará a miles de venezolanos en 2026

El panorama del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos cambió tras las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias y el criterio establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el alcance de la revisión judicial en estos casos. Aunque el programa fue cancelado para distintas nacionalidades, una parte de los beneficiarios de Venezuela conservará determinados documentos migratorios.

Qué establece Uscis sobre el formulario I-94 y el TPS para venezolanos

La medida que mantiene algunos documentos en vigencia alcanza a quienes se reinscribieron bajo la extensión correspondiente a la designación de Venezuela de 2023. Entre los documentos comprendidos por esta disposición, según el Uscis, figuran:

El formulario I-94

Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés)

Los formularios I-797, utilizados por el organismo para notificar distintas actuaciones dentro de un trámite migratorio

Tras el fallo de la Corte Suprema, hay 17 países bajo protección cuyos ciudadanos quedan más expuestos frente a la deportación Fotomontaje generado con IA

La regla aplicada por Uscis mantiene la validez de esos permisos hasta el 2 de octubre, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó que Venezuela dejó de reunir las condiciones necesarias para continuar bajo el programa TPS.

La continuidad de estos beneficios responde a una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Esa resolución preservó la vigencia de los documentos para el grupo alcanzado, aun después de que el Tribunal Supremo autorizara la terminación del estatus.

Como consecuencia, quienes reúnen las condiciones previstas podrán seguir con los permisos migratorios y conservarán la autorización para trabajar en el país norteamericano hasta la fecha establecida en esa resolución judicial.

Diferencias entre las designaciones de Venezuela de 2021 y 2023

Las autoridades migratorias aclararon que esta protección no comprende a todos los beneficiarios venezolanos del TPS. La disposición se limita a quienes participaron en la extensión vinculada a la designación de 2023 y no alcanza automáticamente a los inscritos bajo la designación de 2021.

En ese segundo grupo, la cancelación del programa entró en vigor el 7 de noviembre de 2025, por lo que las fechas y condiciones aplicables son distintas respecto de quienes quedaron amparados por la resolución judicial.

Además, algunos titulares de permisos de trabajo con vencimientos originales en abril o septiembre de 2025 pudieron acceder a una extensión automática de hasta 540 días, siempre que cuenten con una notificación de recibo del formulario I-797 emitida antes del 6 de febrero de ese año.

Los beneficiarios bajo este supuesto conservarán su autorización de empleo hasta la fecha mencionada en octubre Fotomontaje con IA

Qué cambia tras la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS

El 25 de junio, la Corte Suprema resolvió que la legislación vigente limita la posibilidad de que los tribunales revisen decisiones administrativas relacionadas con la finalización de las designaciones del TPS cuando no se plantean cuestiones constitucionales. Ese criterio elimina los obstáculos judiciales que impedían ejecutar la cancelación del programa para determinados países.

Como resultado, las protecciones fueron levantadas para beneficiarios de Haití y Siria, mientras que el precedente también fortalece la autoridad del DHS para finalizar designaciones correspondientes a otras naciones. El nuevo escenario incrementa la incertidumbre para ciudadanos de países como:

Venezuela

Afganistán

Birmania/Myanmar

Camerún

El Salvador

Etiopía

Haití

Honduras

Líbano

Nepal

Nicaragua

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Ucrania

Yemen

La terminación del TPS implica la pérdida de la protección migratoria y de la autorización para trabajar cuando no exista otra disposición judicial o administrativa que mantenga vigentes esos beneficios.

Cómo acreditar la autorización de empleo en EE.UU.

Para los venezolanos incluidos en la extensión vigente, el Uscis permite demostrar la autorización laboral mediante la presentación del EAD junto con la notificación de recibo correspondiente del formulario I-765, siempre que esta haya sido emitida antes del 6 de febrero de 2025.

De esta manera, el grupo beneficiado por la resolución judicial podrá mantener la validez de sus documentos migratorios y laborales hasta el 2 de octubre, mientras el resto de las cancelaciones del TPS producen efectos conforme a las decisiones adoptadas por las autoridades federales y los tribunales estadounidenses.