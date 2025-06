Gavin Newsom revela qué información de los californianos se entregó al DHS

Después de que se diera a conocer que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) compartió información de los beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a la Administración Trump y explicó cuáles fueron los datos revelados.

El Departamento de Salud entregó datos de inmigrantes inscritos en Medicaid

The Associated Press dio a conocer que el DHS obtuvo información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., entidades que permiten a los ciudadanos no estadounidenses inscribirse en programas de Medicaid.

El DHS recibió información personal de los migrantes inscritos en Medicaid Archivo

También informó que funcionarios del programa de salud intentaron impedir la transferencia de datos, pero dos asesores principales del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la entrega, según un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por la agencia.

Qué información de los californianos se entregó al DHS

De acuerdo con AP, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) anunciaron a finales del mes pasado que trabajaban en una revisión de los beneficiarios de Medicaid de algunos estados, para garantizar que no se hubieran utilizado fondos federales para la cobertura del programa de salud en indocumentados.

Los datos incluyen direcciones, nombres, números de Seguro Social e información sobre reclamaciones de los afiliados en esos estados, según un memorando y dos personas familiarizadas con la orden, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

“Valoramos profundamente la privacidad”: Newsom reacciona a la entrega de información

AP señaló: “Esta semana, el gobierno del presidente Donald Trump proporcionó a los funcionarios de deportación datos personales, incluido el estatus migratorio, de millones de beneficiarios de Medicaid, una medida que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración“.

El gobernador Newsom criticó a la administración Trump por usar de manera inapropiada datos personales de beneficiarios de Medicaid Archivo

En un comunicado, el gobernador Newsom criticó al HHS por proporcionar información sobre los beneficiarios del programa de salud. “Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos“, comentó el demócrata.

Agregó que esta acción del gobierno federal tiene implicaciones para todas las personas que reciben Medicaid, pero es especialmente alarmante para los inmigrantes y familias de estatus mixto, “quienes ya sufren ataques implacables e indiscriminados por parte de esta administración”.

“Compartir información de beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional, lo cual es legalmente cuestionable, pondrá en peligro la seguridad y la salud de quienes sin duda serán víctimas de este abuso”, sentenció el gobernador.

La oficina de Newsom advierte que la ley federal exige que se brinde atención de emergencia a todos para salvar vidas, y el gobierno federal contribuye a sufragar los gastos de las personas de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio.

El gobierno federal ayuda a financiar partes de Medi-Cal, como los servicios de emergencia

El gobierno federal financia algunos aspectos de Medi-Cal, incluidos los servicios de emergencia, y el estado está obligado a compartir cierta información con los CMS.

En ese sentido, dieron a conocer que el mes pasado, el Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS, por sus siglas en inglés) recibió una solicitud federal de datos para demostrar que los fondos federales de Medicaid se reclamaron únicamente según lo permitido por las normas federales, pero la agencia no proporcionó ninguna información que no se entregara regularmente.

“California se compromete a proteger el derecho a la privacidad de todos los californianos, de conformidad con el Artículo 1 de la Constitución de California, la Ley de Prácticas de Información de 1977 y otras leyes estatales y federales”, destacan en la comunicación. Añaden que el estado solo utiliza la información de la solicitud de Medi-Cal para determinar la elegibilidad.