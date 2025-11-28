Golpe a los migrantes: la administración Trump revisaría a miles de refugiados admitidos por Biden

La Casa Blanca anunció una medida que reconfigura el programa de refugiados en Estados Unidos: todos los individuos admitidos durante el mandato de Joe Biden deberán someterse a una nueva evaluación. La decisión, sin antecedentes recientes en cuanto a volumen, afecta a quienes ingresaron al país norteamericano entre enero de 2021 y febrero de 2025, un grupo que ronda las 200 mil personas.

La nueva medida que impacta al programa de refugiados en EE.UU.

El memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), obtenido por Associated Press, establece que la revisión se basa en la premisa de que el gobierno anterior dio prioridad al número de admisiones y a la rapidez del proceso, por encima del análisis profundo requerido por la ley federal. El documento señala que el propósito central es confirmar la elegibilidad de todos los refugiados y garantizar la integridad del sistema.

Trump planea una revisión exhaustiva de los asilados que ingresaron durante la administración de Biden Archivo

Además de ordenar una reevaluación caso por caso, la decisión implica detener temporalmente la aprobación de tarjetas de residencia para quienes estén incluidos en el universo revisado. El servicio de inmigración deberá elaborar una lista de prioridades para las nuevas entrevistas en un plazo de 90 días.

“El Uscis está listo para hacer cumplir la ley y garantizar que el programa de refugiados no sea abusado”, aseguró el director de la agencia, Joseph Edlow, quien firmó el memorando obtenido por AP.

Revisión de refugiados admitidos entre 2021 y 2025

Entre los años fiscales 2021 y 2025, alrededor de 200 mil personas ingresaron al país norteamericano bajo el programa de refugiados. De ellas, cerca de 100 mil fueron admitidas en 2024. Las nacionalidades más comunes en ese periodo incluyen solicitantes provenientes de la República Democrática del Congo, Afganistán, Siria y Venezuela.

La directriz indica que todos deberán ser entrevistados nuevamente. Este proceso revisará los fundamentos del estatus de refugiado, incluidos los elementos que establecieron un “temor bien fundado” de persecución o los hechos que sustentaron originalmente las solicitudes. Incluso aquellos que ya cuentan con residencia permanente quedan sujetos a la reevaluación.

“El testimonio incluirá, pero no se limitará a, las circunstancias que establecen una persecución pasada o un temor fundado de los principales refugiados, la prohibición del perseguidor y cualquier otra inadmisibilidad potencial”, anticipó Edlow.

El memorando especifica que, en caso de que el Uscis determine que la persona no cumplía con los requisitos legales al momento de ser admitida, no existirá derecho a apelación administrativa. Solo si la agencia inicia un proceso de deportación, el individuo podrá presentar su defensa ante un juez de inmigración.

El Uscis suspendería la aprobación de tarjetas de residencia y requeriría una nueva entrevista a los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 Freepik

Argumentos oficiales para justificar la revisión

El gobierno federal sostiene que la auditoría se implementa como respuesta a fallas en los controles de admisión durante la presidencia de Biden. El memorando argumenta que el proceso anterior redujo la rigurosidad del análisis de seguridad, lo que presuntamente generó riesgos para la integridad del programa y para la seguridad pública.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el programa debe ajustarse estrictamente a la normativa que regula las admisiones humanitarias y evitar cualquier uso impropio de las vías legales de protección. La agencia afirma que esta inspección general es una “acción correctiva” para determinar si quienes fueron admitidos realmente reúnen las condiciones definidas por la ley estadounidense y por los estándares del sistema de asilo.

“Durante cuatro años consecutivos, Biden aceleró la admisión de refugiados procedentes de países con alta incidencia de terrorismo y pandillas”, aseguró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una entrevista con Newsweek. “El gobierno anterior priorizó la cantidad de personas por encima de una investigación rigurosa y el estricto cumplimiento de los requisitos legales”, declaró.

Si una persona es considerada inelegible, el memorando indica que no tendrá derecho a apelar la decisión inicial de la agencia Freepik IA

Críticas a las medidas de reevaluaciones del programa de refugiados

Organizaciones que brindan apoyo a refugiados advierten que la orden generará incertidumbre entre comunidades que ya atravesaron un procedimiento extenso antes de su entrada al país norteamericano. Los beneficiarios suelen estar sujetos a múltiples verificaciones de antecedentes, entrevistas y revisiones biométricas previas a la aprobación final.

“Ya son los inmigrantes más examinados en Estados Unidos”, señaló Sharif Aly, presidente del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, a Associated Pres. “Además de la enorme crueldad de esta iniciativa, también sería un tremendo desperdicio de recursos gubernamentales, revisar y volver a entrevistar a 200 mil personas que han estado viviendo pacíficamente en nuestras comunidades durante años”, dijo.

Uzra Zeya, directora ejecutiva y presidenta de Human Rights First, le dijo a Newsweek que esta política, lejos de ser necesaria, es un pretexto para los objetivos más amplios de la administración. “Es evidente que el impacto y el objetivo final de esta política es deportar a inmigrantes de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio que tienen estatus legal en Estados Unidos e impedirles obtener la ciudadanía”, aseguró.

Esta nueva etapa del programa contempla un proceso de evaluación que abarcará tanto los motivos iniciales del asilo como cualquier información que haya surgido desde la entrada al país. El Uscis advierte que también verificará potenciales causas de inadmisibilidad que no hayan sido detectadas previamente.

La agencia prevé formar equipos dedicados exclusivamente a esta labor y elaborar un calendario de entrevistas que priorice ciertos perfiles, aunque no especifica públicamente los criterios de selección. Las entrevistas serán realizadas por oficiales especializados en casos de asilo y protección humanitaria.