Actualizaciones del ICE en mayo 2026: cambio de nombre, redadas migratorias y un nuevo director

En medio de operativos migratorios en distintas ciudades, un fuerte debate político sobre deportaciones y reordenamiento interno impulsado por la administración Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) atraviesa tres cambios: la idea de rebautizar al organismo, el nombramiento de un nuevo director interino y la expansión de la presencia de agentes federales en eventos masivos.

Trump respalda la idea de cambiar el nombre de ICE a “NICE”

Según informó CNN, el presidente Donald Trump expresó públicamente su respaldo a una iniciativa para modificar el nombre del ICE y transformarlo en “National Immigration and Customs Enforcement”, para que las siglas sean NICE (“bueno”, en inglés). La propuesta surgió inicialmente en redes sociales y comenzó a circular entre funcionarios y simpatizantes del mandatario.

El Mensaje Que Aclara Sobre La Presencia Del ICE En LA

La posibilidad de modificar oficialmente la denominación del organismo abrió un debate dentro de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Aunque desde el entorno presidencial se difundieron memes y mensajes favorables al cambio, la medida enfrenta obstáculos legales importantes.

El medio citado detalló que el ICE fue creado por la Ley de Seguridad Nacional de 2002, por lo que un cambio formal requeriría de la aprobación del Congreso y no podría implementarse solo con un decreto presidencial.

Aun así, funcionarios federales comenzaron a evaluar el impacto práctico que tendría una eventual modificación. Entre los cambios que deberían realizarse aparecen:

Nuevos chalecos e insignias para agentes

Actualización de membretes y documentación oficial

Reemplazo de señalizaciones en edificios

Cambios en correos electrónicos institucionales

Renovación de vehículos y material operativo

David Venturella aparece como nuevo jefe interino del ICE

Mientras continúa el debate sobre la identidad del ICE, la agencia también atraviesa cambios en su conducción. Según reportó Reuters, la actual administración dijo el martes que el funcionario de Inmigración y Control de Aduanas David Venturella será el nuevo director interino de la agencia.

“Dave Venturella asumirá el cargo de director interino de ICE tras la partida de Todd Lyons”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, en un comunicado.

David Venturella, con experiencia previa en el sector privado y centros de detención, se perfila como el nuevo director interino del ICE Agencia AP

Venturella cuenta con una trayectoria en temas migratorios y trabajó tanto en administraciones republicanas como demócratas. El funcionario regresó al ICE el año pasado luego de desempeñarse en el sector privado, que incluyó una etapa en GEO Group, una de las compañías vinculadas a la administración de centros de detención migratoria.

La eventual llegada de Venturella ocurre en un contexto particularmente delicado para la agencia, que desde 2017 funciona bajo autoridades interinas sin un director confirmado por el Senado estadounidense.

ICE podría estar presente en partidos del Mundial 2026: los controles migratorios

Otra de las novedades está relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según una exclusiva publicada por NBC News, agentes de la agencia migratoria podrían apoyar tareas de seguridad en los alrededores de los estadios de EE.UU.

La función de los agentes federales en el Mundial sería técnica y de seguridad Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional explicaron que el ICE ofreció personal para reforzar los operativos en los alrededores de los estadios.

La función de los agentes sería similar a la que Seguridad Nacional desempeña en el Super Bowl o el Kentucky Derby. No obstante, hasta ahora no está confirmado que las autoridades locales hayan aceptado formalmente la propuesta.

NBC señaló que los funcionarios federales aseguraron que los agentes asignados no revisarán el estatus migratorio de los asistentes ni de los trabajadores vinculados a los encuentros deportivos. Sin embargo, también trascendió que dentro del ICE no existe una orden específica que prohíba realizar arrestos migratorios.

La Copa Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. El campeonato contará con 48 selecciones y se jugará en 16 ciudades distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México. La final se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.