Adiós al sueño americano: el ICE deportó a un padre soltero con seis hijos estadounidenses y ahora se reunieron en México

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a Rosalio Vásquez Meave, un padre soltero con seis hijos estadounidenses, luego de 34 años de residencia en Estados Unidos y tras detenerlo cuando llevaba a los menores a la escuela en Oklahoma.

El operativo de ICE durante un traslado escolar en Oklahoma

El arresto ocurrió el 15 de septiembre y la expulsión se concretó pese a que el hombre contaba con autorización de trabajo y esperaba una resolución migratoria.

La abogada del migrante, Michelle Edstrom, relató a Newsweek que Rosalio Vásquez Meave fue interceptado por un vehículo del ICE mientras dejaba a sus hijos en la escuela. Además, indicó que él era el único cuidador en ese momento y que tenía licencia de conducir válida.

Tras el operativo en la vía pública, quedó bajo custodia migratoria y no volvió a recuperar la libertad antes de la deportación.

Según relató su defensa, el hombre fue abordado por un vehículo de ICE durante el traslado escolar y quedó bajo custodia sin volver a quedar en libertad ICE

El migrante tenía una solicitud VAWA pendiente

En 2023, Vásquez Meave presentó una petición bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), un mecanismo que también alcanza a padres de hijos ciudadanos en casos de abuso, negligencia o abandono.

La defensa señaló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió una determinación prima facie favorable, lo que habilitó un permiso de trabajo mientras se aguardaba la resolución final.

¿Qué dijo el Departamento de Seguridad Nacional?

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), explicó a Newsweek que las solicitudes pendientes no confieren estatus legal y que ICE reinstaló una orden final de remoción.

El historial migratorio del deportado

Por su parte, el DHS dio a conocer que Vásquez Meave fue removido en 2000 y reingresó de forma ilegal tiempo después. Desde la defensa, Edstrom respondió que su cliente trabajó por cuenta propia, pagó impuestos, adquirió una vivienda y mantuvo lazos comunitarios estables, además de sostener económicamente a sus hijos ciudadanos.

La abogada indicó que en ese momento era el responsable exclusivo de sus hijos y contaba con licencia de conducir válida ICE

La abogada detalló que, durante la detención migratoria, Vásquez Meave estuvo más de dos semanas sin acceder a su medicación para la hipertensión y la ansiedad. Según explicó, esa situación coincidió con la separación de sus hijos, lo que —de acuerdo con su propia evaluación— afectó su estado de salud.

La defensa de Vásquez Meave gestiona asistencia del Congreso para destrabar la petición VAWA. Edstrom sostuvo que el caso no involucró delitos y cuestionó la decisión de separar a un cuidador principal de niños ciudadanos sin una adjudicación definitiva.

Un reencuentro en México

Según explicó la abogada a The Dallas Morning News, una amiga mayor de la familia asumió de forma provisoria el cuidado cotidiano de los menores.

La representación legal busca apoyo legislativo para destrabar la petición migratoria aún no resuelta ICE

Esa persona se encargó de garantizar la asistencia escolar, la alimentación y la supervisión diaria, mientras la defensa intentaba obtener la liberación del padre.

La situación se extendió durante casi tres meses, período en el que los niños permanecieron separados de Rosalio Vásquez Meave, sin una resolución migratoria que definiera su futuro inmediato.

Finalmente, a comienzos de diciembre, los seis menores viajaron a México para reunirse con su padre.