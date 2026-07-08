Se complica la green card por matrimonio: el Uscis mantiene en vilo 300 mil solicitudes migratorias

Bajo la administración Trump, las autoridades intensificaron la vigilancia y auditorías para verificar la legitimidad de las solicitudes de residencia permanente por matrimonio. En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mantiene bajo revisión más de 300 mil solicitudes.

Qué se sabe de las auditorías del Uscis en las solicitudes de green card por matrimonio

De acuerdo con Telemundo y NPR, pese a que no cambiaron los requisitos para obtener la ciudadanía por matrimonio, el proceso se volvió más difícil, lento y discrecional. Los nuevos escrutinios incluyen:

Visitas a empleadores y vecinos de la unión conyugal para confirmar que la relación es legítima.

que la relación es legítima. Contacto con instituciones financieras para revisar las cuentas bancarias de la pareja.

bancarias de la pareja. Incremento de entrevistas “más rigurosas”.

La administración Trump prevé coordinar visitas a empleadores y vecinos de la unión conyugal para confirmar que la relación es legítima Foto de freepik disponible en freepik

“La vida se volvió mucho más difícil para los estadounidenses casados ​​con personas que no nacieron en este país”, señaló Ashley DeAzevedo, directora ejecutiva de American Families United, según consignó NPR.

Riesgos de deportación durante las revisiones

La administración Trump remarca que la presentación de una petición de familiar extranjero (Formulario I-130) no otorga protección legal contra acciones de control migratorio. Por lo tanto, el hecho de contraer matrimonio no exime a los cónyuges en estatus irregular de ser considerados sujetos potenciales para procesos de deportación durante la espera de su residencia.

La presentación de una petición de familiar extranjero (Formulario I-130) no otorga protección legal contra acciones de control migratorio Archivo

Bajo esta premisa, se documentaron casos en los que cónyuges de ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante revisiones de rutina o entrevistas de naturalización. Un ejemplo de ello fue el caso de Felicitas Lauría, una joven argentina que fue arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mientras acudía a la entrevista personal de cónyuges. Actualmente, se encuentra en libertad condicional.

“Le pusieron una cadena de los pies hasta la cintura y en las manos. Durante esas 48 horas no le sacaban la cadena ni para ir al baño, salvo una mano para bajarse la ropa“, dijo su mamá Mariana Lozita en diálogo con LA NACION. “Esos días fueron terroríficos: ella lloraba sin parar, no podía dormir, tenía mucho frío porque estaba con su ropa de verano, tenía náuseas porque no podía ni comer”.

Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump

Qué casos de residencia por matrimonio reciben una revisión más rigurosa

Telemundo asegura que las autoridades federales profundizan en las auditorías de aquellos matrimonios cuya unión se concretó poco después de llegar a Estados Unidos o de quienes permanecieron más tiempo del debido por su visa.