Hizo su primera entrada a Estados Unidos con green card y reveló el motivo por el que fue lo peor

Karen Granja, una migrante latinoamericana que vive en Florida, contó cómo fue su primera entrada a Estados Unidos. Aunque tanto ella, como su marido y sus hijos tenían green card vivieron un momento tenso. La mujer reveló que hasta temieron que no los dejaran ingresar. “Nos tocó el peor oficial de migración”, afirmó.

Así fue el primer viaje a EE.UU. con green card

En un video que compartió en Tiktok, Karen explicó que la primera vez que viajaron a Estados Unidos, como era una mudanza, llevaban muchas pertenencias personales. Cuando estaban por abordar el avión, en la aerolínea les dijeron que su equipaje de mano superaba el límite de peso, por lo que ella y su marido comenzaron a guardar las cosas sueltas como podían.

Entró a Estados Unidos con green card y reveló porqué fue lo peor

Así fue que una bolsa de toallitas húmedas de sus bebés, terminó en la valija de su esposo. Cuando aterrizaron en Panamá para la conexión hacia Orlando, notaron las consecuencias. “Mi esposo abre la maleta y se da cuenta de que esos pañitos se habían aplastado y que había mojado los pasaportes, los tickets, todo”, contó la mujer.

Pasada la medianoche, aterrizaron en EE.UU. Como contaban con la residencia, no debían hacer la fila de turistas. Karen, su esposo y sus dos hijas se dirigieron a la zona correspondiente y una empleada les indicó hacia qué puesto debían acercarse. Allí comenzó el verdadero problema.

Así los recibieron al llegar a EE.UU.

Cuando les tocó ser atendidos por el oficial de migración, Karen y su esposo se dieron cuenta de que iban a pasar un momento difícil. El agente que les había tocado parecía estar molesto. “Tenía cara de pocos amigos”, recordó la mujer.

En seguida se dieron cuenta de que no estaban equivocados. El agente no tardó en cuestionarles la cantidad de bultos que llevaban. “¿Por qué están tan cargados? Si son residentes, ¿para qué traen tanta cosa?”, les dijo.

El esposo de Karen intentó explicarle que traían objetos personales porque iban a instalarse en EE.UU. “Son juguetes y ropa y cosas que tenemos de la mudanza”, le señaló, pero eso no mejoró el ambiente.

Aunque Karen y su familia tenían la residencia permanente, pasaron nervios en migración Freepik

Cuando llegó el momento de revisar los pasaportes, el agente notó que estaban húmedos. “¿Qué es esto? ¿Por qué lo tienen así?“, se enojó el oficial cuando vio el estado en que se encontraban los documentos.

Karen intentó volver a aclarar la situación: “Se mojaron en la maleta, esto acaba de pasar”. Pero el funcionario no mostró empatía. Mientras revisaba los papeles, llegó más gente a su fila y perdió la paciencia. “Salió de su cabina bravísimo a gritar: ‘¿Por qué pone más personas? No es justo. Hay personas que ya no están trabajando y yo sigo’”, se quejó.

Karen temió lo peor. “No nos van a dejar entrar, este hombre nos lo va a hacer imposible”, pensó.

Los malos tratos de un oficial de migración preocuparon a una familia que llegaba a EEUU con green card TSA

Pese a los malos tratos del oficial de migraciones, finalmente la familia pudo ingresar a EE.UU. “Simplemente, revisó los pasaportes, vio que todo estaba bien y nos dejó ir”, señaló.

Pese a todo, esa primera experiencia, les dejó una mala impresión y con aprendizajes para su próximo viaje.