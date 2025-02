ICE llega a un restaurante latino en Kansas City y se lleva a 12 empleados: “Los acorralaron”

Los dueños de un restaurante mexicano ubicado en Kansas City, Missouri, denunciaron que este viernes, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 12 trabajadores de su personal sin mostrar una orden de detención antes de entrar en la propiedad privada, un requisito imprescindible para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Denuncian una redada del ICE sin orden judicial en Missouri

Yadira De La Torre es la manager general e hija de los dueños de El Potro, el restaurante ubicado en 116 Stewart Court en Liberty. La joven denunció que en ningún momento del operativo se enseñó ninguna orden firmada por un juez de inmigración y aun así avanzaron con los arrestos.

Los agentes de inmigración detuvieron a 12 personas X @ATFKansasCity

Actualmente, uno de los requisitos para que los agentes de inmigración puedan ingresar en una propiedad privada es que cuenten con una orden emitida por un juez o que obtengan la autorización de los dueños.

Según contó el medio local KSHB 41, el incidente ocurrió a las 11.40 hs (hora local), minutos antes de abrir el local. Allí, un grupo de agentes tocó la puerta y alegó la supuesta existencia de una orden judicial para la detención de uno de los trabajadores por un delito sexual infantil. La barrera idiomática fue un obstáculo para entenderse mutuamente y comprender las intenciones de los agentes, según explicó De La Torre.

Los agentes de ICE deben tener una orden firmada por un juez de inmigración o pedir el permiso de los dueños de la propiedad privada ICE - Archivo

“Nos reunieron. Estaban en cada puerta. Había como 15 de ellos, acorralaron a todos y pidieron que les tomaran las huellas digitales”, relató la mujer. A partir de entonces, se llevaron a todos esposados.

Actualmente, el futuro de los detenidos es incierto. La manager asegura que ninguno de ellos posee denuncias ni un historial penal y que llevan años trabajando en el restaurante.

Qué dijeron las autoridades locales sobre la redada en Kansas City

Días más tarde, el sheriff del condado de Clay, Will Akin, señaló que los agentes realizaron una operación para hacer cumplir la ley tras la denuncia contra el joven por delitos sexuales, pero que su oficina no fue notificada sobre la redada antes de que ocurriera. En tanto, sostuvo que recibió varias denuncias y que por ello se acercó al lugar para tomar conocimiento del incidente.

“No podemos involucrarnos en la operación a menos que ocurra algo malo o requieran de nuestros servicios de antemano porque hay una amenaza clara, es decir, que tienen que ocurrir un par de instancias antes de involucrarnos”, expresó el jefe de policía.

Este explicó que no llevan a cabo tareas de inmigración y ni siquiera tienen “acceso” a ello. Por eso, decidió hablar con el agente a cargo. “Él me explicó que estaban allí para hacer dos cosas: un arresto por un delito sexual a un menor y una aplicación de la ley en el lugar de trabajo”, citó.

Akin evitó cuestionar el trabajo de los agentes y contó que el oficial le aclaró que la mencionada “aplicación de la ley” se dio porque 12 de las personas detenidas se encontraban en EE.UU. de forma ilegal.

¿Qué debo hacer si el ICE visita mi propiedad privada?

Según la Constitución de Estados Unidos, todos los ciudadanos pueden acudir a una serie de derechos en el caso de encontrarse con un agente de inmigración en la calle o en el hogar.

Estos son los derechos que tienen las personas frente a una redada en su hogar Flickr/ICE

Si los agentes hacen una redada en un hogar, se recomienda:

Permanecer en silencio y no hablar sin la presencia de un abogado: esta petición se debe hacer en voz alta y se debe aclarar que se desea hablar con un representante legal.

y no hablar sin la presencia de un abogado: esta petición se debe hacer en voz alta y se debe aclarar que se desea hablar con un representante legal. No abrir la puerta.

Pedir que deslice la orden firmada por un juez debajo de la puerta: todas las personas pueden negar el registro si no se tiene una orden.

debajo de la puerta: todas las personas pueden negar el registro si no se tiene una orden. Verificar la legitimidad de la orden .

. No compartir información ni firmar ningún documento.

ni firmar ningún documento. Hablar con un abogado.

¿Qué requisitos debe tener una orden de detención para ser válida?

Es indispensable que, a la hora de recibir una orden de detención de ICE, se conozcan las condiciones que debe cumplir para que sea válida.

Las “warrant” (orden, en inglés), destinadas a delitos de inmigración, deben decir “for detention of an Alien”. Junto a esto, debe tener:

La firma de un juez federal de inmigración (no cualquier juez).

(no cualquier juez). El nombre del detenido.

del detenido. El número de caso .

. La dirección y fecha específica de la detención y registro.

y específica de la detención y registro. La fecha, hora, ciudad y estado desde donde se emitió la orden.