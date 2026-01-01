Immigration news: qué significa que una jueza federal bloquee las deportaciones de migrantes sudaneses

Una jueza federal frenó la eliminación de las protecciones contra la deportación para ciudadanos de Sudán del Sur, una medida que iba a entrar en vigor en los primeros días de enero y que dejaría a cientos de personas expuestas a una expulsión inmediata.

Un freno judicial para los ciudadanos de Sudán del Sur a días del vencimiento

A una semana de que caducara el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas originarias de Sudán del Sur, la jueza federal Angel Kelley, con sede en Boston, ordenó bloquear cualquier deportación hasta nuevo aviso.

El fallo beneficia directamente a unos 230 ciudadanos sursudaneses con TPS aprobado AP/Archivo

De ese modo, suspendió la decisión de la administración Trump de poner fin a un programa que permitía a estos migrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El fallo alcanzó a alrededor de 230 ciudadanos sursudaneses que ya contaban con el TPS aprobado, además de decenas que tenían solicitudes pendientes.

Sin la orden judicial, la protección habría expirado el 6 de enero, lo que dejaría a este grupo en una situación migratoria extremadamente vulnerable.

En su resolución, la magistrada advirtió que una expulsión forzada podría acarrear “consecuencias graves y de largo plazo”, lo que incluiría el riesgo concreto de sufrir daños letales al regresar a su país de origen, según informó The New York Times.

La postura del gobierno y el intento de dar por terminado el TPS

En noviembre, la administración Trump anunció su intención de retirar las protecciones para los migrantes sursudaneses.

En un aviso oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la decisión se apoyaba en una supuesta mejora de la situación de seguridad interna en Sudán del Sur y en un fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la cancelación alegando una "mejora en la seguridad interna" y el fortalecimiento de relaciones diplomáticas The White House/Facebook Alianza TPS

Funcionarios del gobierno insistieron en que el TPS siempre fue concebido como una herramienta temporal.

En un comunicado posterior al fallo judicial, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó la orden como un ejemplo de “activismo judicial” y defendió la política del Ejecutivo al afirmar, sin presentar pruebas, que existe una “renovada paz” en el país africano y un compromiso para la reintegración segura de los retornados, de acuerdo con NBC News.

La realidad en Sudán del Sur, según organismos internacionales

Los argumentos oficiales chocaron con advertencias reiteradas de organismos internacionales. Aunque un acuerdo de paz firmado en 2018 puso fin formalmente a una guerra civil prolongada, la violencia no desapareció.

El país continuó atravesado por enfrentamientos armados, secuestros, tensiones políticas y una crisis humanitaria persistente, explicó The New York Times.

Expertos de Naciones Unidas señalaron que años de abandono debilitaron tanto a las fuerzas gubernamentales como a los grupos opositores, lo que dio lugar a un entramado fragmentado de soldados, desertores y milicias comunitarias.

Pese al acuerdo de paz de 2018, Sudán del Sur sigue con enfrentamientos armados, secuestros y crisis humanitaria AP�

A esto se sumó una grave inseguridad alimentaria: informes recientes, citados por The New York Times, alertaron que amplias zonas de Sudán del Sur se acercaron a condiciones de hambruna, en un contexto agravado por recortes en la ayuda internacional.

El alcance del fallo sobre el TPS de los sudaneses y lo que puede pasar ahora

La decisión de la jueza Kelley no resolvió de manera definitiva el futuro del TPS para los sursudaneses, pero sí garantizó tiempo. En su orden, subrayó que el caso planteó cuestiones legales complejas, involucró intereses nacionales y tuvo consecuencias potencialmente irreversibles para los demandantes.

Por eso, consideró indispensable un análisis exhaustivo antes de permitir que la terminación del programa siguiera su curso.

Mientras el litigio continúe, las deportaciones permanecerán suspendidas. Para las personas alcanzadas por el fallo, la resolución significó un alivio inmediato y la posibilidad de seguir con trabajo y vivienda de forma legal en el país norteamericano.