Juan Rodríguez, el latino considerado el primer migrante en llegar a Nueva York con una calle en su honor

La historia del hombre considerado como el primer migrante de origen latino en llegar a Nueva York se remonta al año 1613, cuando viajó hacia la ciudad estadounidense en una embarcación. Su nombre es Juan Rodríguez y existe una calle en su honor en la Avenida Broadway

El latino viajó desde República Dominicana hasta Manhattan en 1613 como parte de la tripulación de un barco mercante, que se cree viajaba por toda la costa de América del Norte en busca de comerciar y obtener materias primas, según el Museum of the city of New York.

Juan Rodríguez Way en Nueva York en honor al primer migrante en llegar a territorio neoyorquino (El Diario NY)

Juan Rodríguez se quedó en el territorio norteamericano, mientras que la embarcación, que era de origen holandés, regresó a Países Bajos. La historia dice que el hombre se quedó con algunos bienes comerciales y se estableció en lo que antes se llamó Nueva Ámsterdam.

Se cree que el hombre fue el primer inmigrante no indígena en llegar al hoy territorio neoyorquino y que un año después de su partida, el barco mercante regresó y lo empleó como medio para comunicarse con el pueblo indígena Munzee.

Aunque no se sabe más acerca de su historia, el museo considera que Rodríguez pudo haber pasado el resto de sus días en la ahora Gran Manzana.

De su identidad, se le nombra como un criollo mulato, que habría nacido en Santo Domingo, antes denominada La Española, en donde los descendientes de africanos eran mayoría, debido a las “importaciones” de esclavos hechas por España.

Juan Rodríguez recibió un reconocimiento 400 años después

Desde hace algunos años el nombre de Juan Rodríguez forma parte de la historia de Nueva York, aunque esto no siempre fue así, ya que fue hasta que en el 2012 un investigador descubrió la historia del hombre en una revista portuguesa, según el proyecto Janos NYC.

Retrato basado en la descripción de Juan Rodríguez (Janos/Daily Mail UK)

Además, el historiador holandés Peter Hart ya había mencionado al latino en antiguos archivos y enciclopedias, aunque solo una vez y de manera muy breve.

Fue un investigador del Instituto de Estudios Dominicanos de La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), quien comenzó a indagar más sobre Rodríguez hasta reconocerlo como el primer migrante en Nueva York.

Anthony Stevens-Acevedo fue el principal investigador del Proyecto Rodríguez y descubrió que fue un latino que emigró desde República Dominicana hasta Estados Unidos cuando tenía 18 años de edad.

El migrante Juan Rodríguez con nativos americanos (Janos/Daily Mail UK)

Este descubrimiento llevó al alcalde Bloomberg a firmar en 2012 el proyecto de ley que nombró designaba a Broadway, desde la calle 159 hasta la calle 218, como Juan Rodríguez Way y meses después se realizó la ceremonia de cambio de nombre.

Otros nombres latinos en calles de Nueva York

El reconocimiento de Juan Rodríguez como parte de la historia de la ciudad también fue un homenaje a los migrantes que construyeron lo que hoy es la Gran Manzana.

Actualmente, existen diversas figuras latinas que han recibido este tipo de reconocimiento, ya sea de forma temporal o permanente. Uno de los más recientes es el caso de Guayacán Orquesta, banda de música colombiana cuyo nombre fue plasmado en la esquina de la Calle 45 con la Sexta Avenida.

Por su parte, los Tigres del Norte también obtuvieron el nombramiento de una calle en su honor, esta se ubica en Brooklyn y celebra la presencia de los migrantes latinos en el país norteamericano.

La agrupación del regional mexicano, Los Tigres del Norte, reciben nombramiento de calle en Nueva York en su honor. Foto: Instagram / @lostigresdelnorte

El cantautor, productor y rockero argentino Charly García también tiene la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley dedicada en su honor. Fue ahí donde se tomó una de sus fotografías más icónicas que después usaría como portada de su álbum Clics Modernos.