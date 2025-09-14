Juan Rodríguez, el latino considerado el primer migrante en llegar a Nueva York con una calle en su honor
El hombre provenía de un país del Caribe y llegó a Estados Unidos hace más de 400 años
- 4 minutos de lectura'
La historia del hombre considerado como el primer migrante de origen latino en llegar a Nueva York se remonta al año 1613, cuando viajó hacia la ciudad estadounidense en una embarcación. Su nombre es Juan Rodríguez y existe una calle en su honor en la Avenida Broadway
Juan Rodríguez, considerado el primer migrante latino en Nueva York
El latino viajó desde República Dominicana hasta Manhattan en 1613 como parte de la tripulación de un barco mercante, que se cree viajaba por toda la costa de América del Norte en busca de comerciar y obtener materias primas, según el Museum of the city of New York.
Juan Rodríguez se quedó en el territorio norteamericano, mientras que la embarcación, que era de origen holandés, regresó a Países Bajos. La historia dice que el hombre se quedó con algunos bienes comerciales y se estableció en lo que antes se llamó Nueva Ámsterdam.
Se cree que el hombre fue el primer inmigrante no indígena en llegar al hoy territorio neoyorquino y que un año después de su partida, el barco mercante regresó y lo empleó como medio para comunicarse con el pueblo indígena Munzee.
Aunque no se sabe más acerca de su historia, el museo considera que Rodríguez pudo haber pasado el resto de sus días en la ahora Gran Manzana.
De su identidad, se le nombra como un criollo mulato, que habría nacido en Santo Domingo, antes denominada La Española, en donde los descendientes de africanos eran mayoría, debido a las “importaciones” de esclavos hechas por España.
Juan Rodríguez recibió un reconocimiento 400 años después
Desde hace algunos años el nombre de Juan Rodríguez forma parte de la historia de Nueva York, aunque esto no siempre fue así, ya que fue hasta que en el 2012 un investigador descubrió la historia del hombre en una revista portuguesa, según el proyecto Janos NYC.
Además, el historiador holandés Peter Hart ya había mencionado al latino en antiguos archivos y enciclopedias, aunque solo una vez y de manera muy breve.
Fue un investigador del Instituto de Estudios Dominicanos de La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), quien comenzó a indagar más sobre Rodríguez hasta reconocerlo como el primer migrante en Nueva York.
Anthony Stevens-Acevedo fue el principal investigador del Proyecto Rodríguez y descubrió que fue un latino que emigró desde República Dominicana hasta Estados Unidos cuando tenía 18 años de edad.
Este descubrimiento llevó al alcalde Bloomberg a firmar en 2012 el proyecto de ley que nombró designaba a Broadway, desde la calle 159 hasta la calle 218, como Juan Rodríguez Way y meses después se realizó la ceremonia de cambio de nombre.
Otros nombres latinos en calles de Nueva York
El reconocimiento de Juan Rodríguez como parte de la historia de la ciudad también fue un homenaje a los migrantes que construyeron lo que hoy es la Gran Manzana.
Actualmente, existen diversas figuras latinas que han recibido este tipo de reconocimiento, ya sea de forma temporal o permanente. Uno de los más recientes es el caso de Guayacán Orquesta, banda de música colombiana cuyo nombre fue plasmado en la esquina de la Calle 45 con la Sexta Avenida.
Por su parte, los Tigres del Norte también obtuvieron el nombramiento de una calle en su honor, esta se ubica en Brooklyn y celebra la presencia de los migrantes latinos en el país norteamericano.
El cantautor, productor y rockero argentino Charly García también tiene la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley dedicada en su honor. Fue ahí donde se tomó una de sus fotografías más icónicas que después usaría como portada de su álbum Clics Modernos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Esto pasará con el premio. Ganaron 5000 dólares a la semana de por vida en un concurso, pero la empresa quebró
Menaje de Casa. Cómo trasladar las pertenencias de EE.UU. a México sin pagar impuestos: la guía del trámite paso a paso
Nuevo proyecto de ley. Los conductores de Florida a los que se les exigirá hablar inglés sin excepción
- 1
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS
- 2
Torino superó a Roma por 1 a 0 en la Serie A con un golazo de Giovanni Simeone
- 3
“Patrullaje”: los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino
- 4
El tremendo nocaut de Diego Lopes sobre Jean Silva que terminó bañado en sangre en UFC