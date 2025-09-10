La famosa cadena de comida mexicana con sede en Texas que cerró varios locales tras declararse en quiebra

Después de casi 40 años en el negocio, el restaurante de comida mexicana Abuelo’s se declaró en bancarrota. Esta cadena originaria de Texas se unió a la lista de restaurantes mexicanos en Estados Unidos que no lograron sobreponerse al incremento de los costos.

Un restaurante texano se declaró en bancarrota

El medio especializado Restaurant Business reportó que el restaurante de comida mexicana Abuelo’s se declaró en bancarrota el pasado 2 de septiembre de 2025. El trámite se realizó bajo lo estipulado en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.

El restaurante de comida mexicana tiene una deuda de millones de dólares

De acuerdo con esa legislación, los negocios en bancarrota podrán continuar en funcionamiento e incluso solicitar nuevos préstamos, pero solo si proponen un plan de reorganización que deberá ser aprobado por un tribunal.

Restaurant Business detalló que Abuelo’s tiene una deuda con un valor aproximado entre US$10 millones y US$50 millones. En los documentos legales, el restaurante mexicano explicó que sus problemas económicos fueron ocasionados por:

Caída de las ventas

Aumento de costos

Problemas con el personal

Cambios en las preferencias de los consumidores

Food Concepts International, la empresa dueña de Abuelo’s, también se declaró en bancarrota ese mismo día y le pidió a la corte que fusionara ambos casos.

Esta noticia llegó después de que Abuelo’s sobreviviera 36 años en el mercado. Este restaurante fue inaugurado en 1989 por los empresarios James Young, Chuck Anderson y Dirk Rambo.

La página web de Abuelo’s contó que la primera sucursal se abrió en Amarillo, Texas, con la misión de ofrecer comida mexicana auténtica, preparada desde cero y con precios accesibles.

Con información obtenida gracias a Technomic (una compañía dedicada a la investigación y consultoría en el sector alimentario), Restaurant Business aseguró que Abuelo’s tuvo 40 sucursales en varios estados de EE.UU.

Sin embargo, el crecimiento de la empresa se detuvo en 2009 y las dificultades empeoraron. Según los datos de Technomic, Abuelo’s terminó 2024 con 20 establecimientos en operación.

Cuáles son las sucursales de Abuelo’s que siguen abiertas en EE.UU.

En la sección de comunicados de prensa de su sitio web, Abuelo’s no publicó nada sobre su situación financiera ni sobre las sucursales que cerraron en los últimos meses.

Abuelo's llegó a tener 40 sucursales; ahora, solo 16 siguen abiertas

La página del restaurante señala que todavía cuenta con 16 locaciones abiertas en:

Arkansas

Arizona

Florida

Kansas (dos sucursales)

Oklahoma

Carolina del Sur

Texas (nueve sucursales)

El 6 de agosto de 2025, el medio local Phoenix News Times publicó que la sucursal de Abuelo’s en la ciudad de Chandler, Arizona, cerró sus puertas de forma abrupta después de 20 años de estar en funcionamiento.

Un anuncio similar apareció días antes en el periódico Tulsa World, el cual reportó el 22 de julio que el restaurante cerró su local en East 71st Street, ubicado en Tulsa, Oklahoma. El medio señaló que Abuelo’s tuvo cuatro restaurantes en el estado, pero ahora solo uno se mantiene de pie.

“La decisión de cerrar este local fue difícil, pero se debió a circunstancias más allá de nuestro control”, le comentó un representante de Abuelo’s a Tulsa World. “Nos disculpamos por las molestias y agradecemos a nuestros clientes por su preferencia a lo largo de los años”.

Múltiples restaurantes mexicanos se declararon en quiebra

Abuelo’s no es el único restaurante de comida mexicana que tuvo problemas para mantenerse a flote en EE.UU. Como reportó Restaurant Business, otras tres empresas de este mismo rubro se declararon en bancarrota en 2025:

On the Border

Rubio’s Coastal Grill

Tijuana Flats

En marzo de 2025, la cadena de restaurantes On The Border se declaró en quiebra

De acuerdo con el medio especializado en finanzas TheStreet, los restaurantes mexicanos en Estados Unidos que cerraron sus puertas definitivamente en 2025 fueron: