La drástica decisión que toman algunos migrantes venezolanos por temor a ser deportados

Tal como lo había anticipado en la campaña electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no da el brazo a torcer con la persecución de inmigrantes indocumentados. Con el paso de los días, las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúan en todo ese país y los extranjeros sin papeles acuden a medidas extremas: algunos venezolanos, por ejemplo, decidieron autodeportarse.

Los venezolanos se autodeportan por temor a las redadas en Estados Unidos

Según informó CNN, personas oriundas de Venezuela que viven sin autorización en EE.UU. empezaron a volver a su país por decisión propia. Esta drástica medida se incrementó en las últimas semanas por el aumento en los operativos del ICE y otras agencias federales.

Las autoridades de Estados Unidos continúan con las redadas en todo el país Canva

Autodeportaciones en Estados Unidos: “Es mejor salir antes de que pase algo peor”

Entre los motivos principales por los que los venezolanos y otros latinos deciden abandonar Estados Unidos de manera voluntaria se destaca el miedo a lo que les pueda ocurrir si los atrapan sin documentos. “En cualquier momento te pueden detener y deportar. No sabes qué te va a pasar cuando te agarran, porque te encierran y podés durar hasta ocho meses preso”, aseguró Yorvis Yoel Castillo al medio mencionado.

“Las medidas que puso Trump me motivaron a irme de Estados Unidos por mis propios medios. Es mejor salir antes de que pase algo peor”, manifestó el hombre desde la frontera entre Honduras y Nicaragua.

El TPS 2023 protegía a migrantes venezolanos, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en EE.UU. X (@cacioaldana)

Cómo impacta en la economía de EE.UU. la pérdida de mano de obra latina

En cuanto a su ocupación, Castillo reveló que él trabajaba y aportaba a la economía estadounidense, como tantos otros miles de migrantes que no tienen papeles. “Yo me dedicaba principalmente a hacer delivery. Era medio forzado porque yo no tenía papeles y los agentes de migración están todo el tiempo por la calle”, contó.

Por otro lado, lamentó que él había vendido todo para poder irse de Venezuela a Estados Unidos y comenzar una nueva vida. En este sentido, reconoció que al regresar a su país deberá vivir en la casa de su madre, pero que “hay gente que no tiene a dónde volver”. Junto con él regresan su hermano y su padre, quien era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Donald Trump tomó muchas medidas antiinmigrantes desde su regreso a la Casa Blanca Ben Curtis - AP

La eliminación del TPS impacta en los casos de autodeportación de venezolanos

El padre de Castillo decidió abandonar Estados Unidos tras la decisión de Trump de suspender el TPS para venezolanos. Ese beneficio, que alcanzaba a miles de nacidos en ese país, les otorgaba un paraguas legal para poder residir y trabajar en EE.UU. De esta forma, su eliminación deja a todos los extranjeros inscritos en ese programa sin un amparo, por lo que pueden ser deportados en caso de una detención.

Frente a este panorama, un grupo de siete venezolanos presentó una demanda contra el gobierno de Trump por la decisión de revocar la prórroga del TPS. Según informó CNN, estos migrantes argumentan que la medida es ilegal y contradice principios fundamentales del derecho administrativo.

“Incluso si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tuviera tal autoridad, las razones proporcionadas por la secretaria para anular la prórroga son arbitrarias y caprichosas, contrarias a la ley, pretextuales y se desvían inexplicablemente de la práctica pasada en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés)”, expresaron en la presentación judicial.