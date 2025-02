Qué es el aplazamiento de la expulsión: la vía legal de los inmigrantes indocumentados para quedarse en EE.UU.

Un extranjero al que no se le concede el asilo en Estados Unidos, puede ser elegible para el aplazamiento de expulsión. Esta es una vía legal que usan los inmigrantes indocumentados para quedarse en ese país, por temor a ser perseguidos en su nación de origen.

¿Qué es el asilo?

El asilo es una forma de protección que se otorga a no ciudadanos que ya se encuentran en Estados Unidos o que llegan a la frontera. Para recibir el beneficio, la persona debe manifestar y demostrar que no puede o no quiere regresar a su país debido a una persecución pasada o futura por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

Las personas que aplican para asilo político en Estados Unidos deben cumplir con una serie de requisitos Imagen de Freepik

El American Immigration Council precisa que un asilado está protegido contra el retorno a su país de origen. Además, es elegible para:

Solicitar autorización para trabajar en Estados Unidos

Obtener una tarjeta de Seguridad Social

Recibir un permiso para viajar al exterior

Solicitar traer a miembros de su familia a Estados Unidos

Ciertos programas gubernamentales, como Medicaid o Asistencia Médica para Refugiados

Las personas a las que se les ha prohibido el asilo son elegibles, en la mayoría de los casos, para el aplazamiento o suspensión de la expulsión.

Qué es el aplazamiento de la expulsión: diferencias con el asilo

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) explica que para que se otorgue el aplazamiento de la expulsión, el extranjero debe demostrar que es probable que sufra persecución si es regresado al país de origen por las mismas razones que el asilo, pero la carga de la prueba es más alta. “Se requiere mostrar que hay una probabilidad del 50% o más de que usted sea perseguido”, precisa.

Al igual que en el caso del asilo, una persona a la que se le concede la suspensión está protegida de ser devuelta y recibe el derecho a permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente.

Para solicitar asilo en EE.UU., se debe estar físicamente presente en el país o intentar ingresar Gregory Bull - AP

El American Immigration Council indica que una diferencia es que al final del proceso judicial, un juez de inmigración dicta una orden de deportación y le dice al gobierno que no puede ejecutarla; es decir, está “suspendida”. Sin embargo, las autoridades aún puede remover al solicitante a un tercer país en el que la vida o libertad no se vean amenazadas.

Una persona a la que se le concede la suspensión de expulsión no puede salir de Estados Unidos sin ejecutar esa orden de deportación, no puede solicitar traer a miembros de su familia a Estados Unidos y no obtiene una vía para obtener la residencia permanente, conocida como green card.

Además, si las condiciones en el país de origen mejoran, el gobierno puede revocar el aplazamiento y solicitar nuevamente la deportación, lo cual puede ocurrir incluso años después de que se haya concedido la protección.

Aunque un extranjero no califique para el asilo, podría ser elegible para un aplazamiento de la expulsión

¿Quiénes no son elegibles para la suspensión de deportación?

La suspensión de la expulsión solo puede ser otorgada por un juez de inmigración que trabaje en el sistema de tribunales de inmigración. Independientemente de la base de la solicitud, no se tendrá derecho a obtenerla en estos casos:

El solicitante ayudó a la persecución nazi o participó en un genocidio.

Ha perseguido a otra persona.

Ha sido condenado por sentencia firme por un delito particularmente grave y, por tanto, representa un peligro para la comunidad de Estados Unidos.

Se considera, mediante razones serias, que ha cometido un crimen serio por razones no políticas fuera de EE.UU.

Representa un peligro para la seguridad de EE.UU.