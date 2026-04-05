La pareja iraní detenida por el ICE en EE.UU. que teme ser deportada: “Significaría la muerte”

Dos solicitantes de asilo iraníes, integrantes de la comunidad LGBTQ+, permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos mientras apelan el rechazo de sus casos. Sus abogados sostienen que, si son enviados a Irán, podrían enfrentar ejecución por su orientación sexual y ante el contexto del conflicto entre Washington y Teherán.

Por qué la pareja iraní se encuentra detenida por el ICE y teme ser deportada

Ali y Adel, nombres falsos utilizados para resguardar su identidad, llegaron a EE.UU. en enero de 2025 tras una ruta de escape que comenzó en Irán, siguió por Turquía y continuó por varios países de Sudamérica y Centroamérica. Su objetivo fue pedir asilo por persecución vinculada a su orientación sexual.

Escaparon de Irán principalmente porque enfrentaban cargos penales relacionados con su orientación sexual Vahid Salemi - AP

“Al menos algunos de los países que atravesaron tienen políticas sobre ciertas nacionalidades y, como saben, veían obstáculos significativamente mayores para poder reasentarse como ciudadanos iraníes”, explicó a CBS News Rebekah Wolf, directora de la campaña de American Immigration Council, y señaló que ese fue el motivo por el cual decidieron continuar su escape a Norteamérica.

La pareja fue detenida al ingresar por la frontera sur sin estatus migratorio regular el 5 de enero de 2025. Desde entonces permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La directora de campaña de American Immigration Council sostuvo que una posible deportación los expondría a una persecución estatal por su orientación sexual. Además, advirtió que el actual conflicto podría agravar ese escenario.

“En Irán, fueron acusados ​​de un delito castigado con la pena de muerte, con la horca, de hecho”, dijo Wolf a CBS News. “En muchos casos, no es tan evidente a qué se enfrenta un solicitante de asilo. Creo que este es, con mucho, el caso más claro de por qué existe nuestro sistema de asilo”, señaló.

Decidieron buscar asilo en EE.UU., pero fueron detenidos por el ICE

El proceso de asilo y los obstáculos legales

En paralelo, la pareja asegura haber vivido momentos de máxima tensión dentro del sistema migratorio. Wolf indicó que fueron trasladados en al menos tres ocasiones a instancias previas a una deportación, donde se les informó que serían enviados a Irán.

“El estrés psicológico de vivir con el temor constante de ser trasladados a un lugar donde se les puede ejecutar, sumado a las condiciones de detención, es realmente muy difícil para ellos”, agregó la representante de American Immigration Council.

Uno de los puntos que atraviesa este caso es la falta de defensa legal en la etapa inicial. De acuerdo con la organización que sigue el expediente, Ali y Adel no contaron con abogados cuando comparecieron por primera vez ante la justicia migratoria.

En estos procedimientos, al tratarse de causas civiles, el Estado no asigna representación gratuita.

Esa ausencia tuvo consecuencias en sus expedientes. Sus solicitudes de asilo fueron rechazadas y hoy ambos intentan reabrir o revertir esas decisiones por vía de apelación.

De acuerdo con un comunicado de American Immigration Council, hubo fallas en la valoración de pruebas y obstáculos para exponer testimonios que pudieron ser relevantes para acreditar la persecución denunciada.

El caso se vuelve más sensible porque un tercer ciudadano iraní LGBTQ+ que llegó con ellos sí obtuvo asilo. La diferencia, según la organización, fue que esa persona contó con asistencia legal.

Los detenidos temen su deportación por miedo a ser ejecutados en su país de origen ICE

Denuncias por condiciones de detención y dudas sobre las deportaciones

La pareja también denunció malos tratos durante su encierro. Según Wolf, agentes y guardias habrían realizado comentarios ofensivos. Además, uno de ellos utiliza silla de ruedas y, según la organización, no habría recibido la atención médica adecuada.

“Están experimentando una sensación de impunidad por parte de los guardias y funcionarios del ICE, quienes no sufren ningún tipo de consecuencia por cosas pequeñas como insultarlos, delatarlos ante otras personas detenidas, cosas de esa índole que no veíamos en administraciones anteriores”, señaló Wolf.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que sus planteos ya fueron evaluados y rechazados por un juez, y que ambos tienen órdenes finales de expulsión. “Recibieron todas las garantías procesales. Actualmente se encuentran bajo custodia del ICE, donde permanecerán a la espera de su deportación”, señaló la agencia a CBS News.

Sin embargo, no hubo una confirmación pública sobre si las deportaciones hacia Irán quedaron formalmente suspendidas en medio del conflicto actual.

“Para deportar personas a cualquier país, incluido Irán, es necesario contar con el consentimiento del país receptor. Hay que negociar con ese país”, señaló Wolf.