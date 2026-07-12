Comida gratis en California desde el 13 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Las personas que lo necesiten pueden acceder a asistencia alimentaria sin costo
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California organiza diversas jornadas para proveer alimentos frescos, despensas y productos de primera necesidad entre el 13 y el 20 de julio. Estos eventos brindarán asistencia en escuelas, iglesias y centros vecinales, donde también se podrá recibir asesoramiento para gestionar el programa CalFresh.
Del 13 al 20 de julio: distribución de alimentos y asistencia en California
Las actividades incluyen la entrega de frutas, verduras y productos básicos gestionados por bancos de alimentos de ciudades como Los Ángeles, San Diego, Spring Valley y Campo-Morena Village. Los horarios y sedes variarán según la localidad.
Este esfuerzo conjunto involucra a organizaciones como el Free Summer Lunch for Kids, el San Diego Food Bank y CASS Los Angeles, entre otras. Dichas entidades coordinan estas distribuciones con el fin de brindar apoyo a las comunidades que más lo necesitan.
El calendario previsto:
Anaheim
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
Martes 14 de julio
La Colonia Food Pantry (Anaheim Independencia FRC)
11.30 a 13.30 hs
Jueves 16 de julio
MBC Thursday Walk Up Pantry
8.30 a 11.30 hs
Spring Valley
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
|<b>Tipo de servicio</b>
Lunes 13 de julio
Free Summer Lunch for Kids
12 a 13 hs
Almuerzo para niños
Martes 14 de julio
Free Summer Lunch for Kids
12 a 13 hs
Almuerzo para niños
Miércoles 15 de julio
Free Summer Lunch for Kids
12 a 13 hs
Almuerzo para niños
El Cajon
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
|<b>Tipo de servicio</b>
Lunes 13 de julio
Youth Grab-and-Go Meal Boxes
15.30 a 17.30 hs
Cajas de alimentos (1-18 años)
Vista
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
|<b>Tipo de servicio</b>
Martes 14 de julio
Feeding San Diego
12 a 13 hs
Almuerzo para niños (1-18 años)
Jacumba
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
|<b>Tipo de servicio</b>
Miércoles 15 de julio
Free Grab & Go Meals
12 a 17 hs
Almuerzo para niños/jóvenes
Campo-Morena Village
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
|<b>Tipo de servicio</b>
Miércoles 15 de julio
Grab & Go Meals
12 a 14 hs
Cajas de alimentos (hasta 18 años)
Maywood
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
|<b>Tipo de servicio</b>
Lunes 20 de julio
Southeast Rio Vista YMCA
9 a 11 hs
Distribución comunitaria
Los Ángeles
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Ubicación</b>
|<b>Horario</b>
Lunes 13 de julio
All For Kids
1910 Magnolia Ave
9 a 11 hs
Sábado 18 de julio
CASS Los Angeles
5814 Venice Blvd
9.30 a 10.30 hs
San Diego
|<b>Fecha</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Horario</b>
Miércoes 15 de julio
Mid-City Church of The Nazarene
13.30 a 15 hs
San Marcos
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 15 de julio
Truecare Health
11 a 12.30 hs
Pasos para solicitar CalFresh en California
El acceso a CalFresh, el sistema californiano que administra los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), requiere presentar una solicitud formal a través de BenefitsCal. Este portal web es el sitio oficial del estado diseñado para la gestión integral de diversos beneficios públicos.
Tras el envío del formulario, el condado correspondiente revisa el caso y puede solicitar información complementaria para verificar los datos. El proceso estándar suele incluir la confirmación de recepción, una entrevista con un trabajador del condado y la posible entrega de pruebas sobre identidad o ingresos.
La mayoría de los pedidos se procesan en un plazo máximo de 30 días naturales. Aquellos hogares con ingresos extremadamente bajos pueden acceder al Servicio Acelerado, el cual permite obtener beneficios en solo tres días.
Una vez aprobado el trámite de CalFresh, el beneficiario recibe una notificación de acción y una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés). El número de identificación personal o PIN necesario para operar la tarjeta llega de manera independiente a la vivienda.
La elegibilidad final depende de los ingresos del hogar, los gastos declarados y la cantidad de personas que comparten la preparación de alimentos. El cálculo considera el ingreso bruto mensual, es decir, el dinero percibido antes de cualquier tipo de deducción legal.
Límites de ingresos y disposiciones especiales para CalFresh
Los límites establecidos por el programa se encuentran vigentes desde el 1° de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Un hogar compuesto por una persona tiene un límite de ingreso bruto máximo de 1696 dólares, mientras que una familia de cuatro integrantes alcanza los US$3483.
Las cifras varían si se aplica la norma de elegibilidad categórica ampliada o MCE/BBCE. Para un hogar unipersonal, este límite asciende a US$2610, y para una familia de cuatro personas se eleva hasta los US$5360 mensuales.
Existen reglas especiales para hogares con integrantes mayores de 60 años o personas con alguna discapacidad reconocida. Estas condiciones permiten que más solicitantes califiquen, incluso cuando sus ingresos nominales parecen exceder los límites generales del programa.
Es fundamental declarar los gastos médicos pagados de bolsillo y los costos de vivienda al completar el formulario oficial. Estos factores influyen directamente en el cálculo del beneficio final y pueden mejorar las condiciones de apoyo otorgado.