La nueva medida del DHS de Kristi Noem contra un grupo de inmigrantes con TPS y asilo en EE.UU.

En medio de la escalada del conclicto en Medio Oriente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Kristi Noem advirtió que comenzará a revisar las redes sociales de ciertos inmigrantes. Las declaraciones tuvieron lugar durante la audiencia frente al Senado, en la que defendió su gestión. El propósito declarado de la medida es neutralizar potenciales amenazas de las llamadas “células durmientes” terroristas.

Contra un grupo de inmigrantes con asilo y TPS en EE.UU.: qué dijo Noem

En su testificación frente al Senado de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional indicó que investigará a algunos inmigrantes que llegaron al país bajo programas de protección temporal, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el asilo. La medida surge mientras el ejército estadounidense avanza con las operaciones ofensivas en Medio Oriente tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, el pasado sábado 28 de febrero.

El DHS de Noem investigará a algunos inmigrantes que llegaron a EE.UU. bajo programas de protección temporal Archivo

En su discurso, Noem sostuvo que el objetivo era preventivo ante la posibilidad de que se produzcan atentados en EE.UU. Como contexto, se citó el atentado del tirador en Austin, identificado como Ndiaga Diagne, que abrió fuego contra un bar, lo que resultó en un saldo de tres personas muertas y 14 heridas. El hombre llevaba una camiseta con la bandera iraní y las autoridades encontraron fotos de líderes de Irán en el interior de su casa.

“Trabajamos todos los días con nuestras agencias de inteligencia y socios de las fuerzas de seguridad para asegurarnos de que estamos investigando y detectando cualquier amenaza contra la patria dentro de nuestras fronteras", expresó la directora del DHS frente a los senadores, informó EFE.

Qué investigaciones hará el DHS de Noem sobre inmigrantes

Durante la conferencia, Noem señaló que realizará investigaciones de las redes sociales de ciertos grupos de inmigrantes que entraron con TPS y bajo el programa de asilo. En ciertos casos, se realizarán nuevas entrevistas a los beneficiarios.

Según reportes citados por EFE, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ordenó a sus agentes vigilar a “personas de interés” dentro de Estados Unidos que pudieran activarse o reaccionar ante los bombardeos.

Además, en diálogo con Fox News, el director adjunto del FBI, Chris Swecker, analizó: “Si alguna vez va a haber una célula de Hezbollah o Hamas que actúe de forma violenta en Estados Unidos, será ahora”.

El DHS de Noem revisará las redes sociales de ciertos inmigrantes y realizará nuevas entrevistas a algunos beneficiarios AP/ICE

Las declaraciones de Noem tienen lugar en medio del cierre parcial del DHS por la falta de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto. Esto se debe a las presiones de los demócratas por limitar la implementación de las operaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de una política más extensa del presidente Donald Trump.

En ese sentido, durante la reunión en el Senado, los representantes republicanos expresaron su preocupación por la desavenencia. Al respecto, le exigieron explicaciones más detalladas a Noem sobre cómo ha funcionado la agencia durante este lapso. La mayoría de los empleados del DHS deben trabajar por ser considerados como “esenciales”.

Las claves de la audiencia de Kristi Noem en EE.UU.

En la audiencia del martes 3 de marzo, Noem defendió su liderazgo al frente del DHS, cuestionado por los resultados de la ofensiva migratoria impulsada por Trump. Al margen de la advertencia de vigilancia sobre ciertos inmigrantes, la sesión también estuvo protagonizada por críticas a su gestión.

“Nuestro departamento ha obtenido resultados históricos que han hecho más seguras nuestras comunidades”, respondió, según consignó BBC.

Del lado republicano, la mayoría de los representantes apoyaron la gestión de la administración Trump sobre la inmigración ilegal. En esa línea, desviaron la atención al criticar las medidas del expresidente Joe Biden.

Desde su lugar, el senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur, criticó la suspensión de algunos fondos del DHS y citó el reciente tiroteo en Austin como ejemplo de por qué el departamento necesitaba tener un presupuesto completo.

Una de las críticas más fuertes provino del senador republicano Thom Tillis. El político calificó la gestión de Noem en el DHS como un “desastre” y cuestionó su habilidad para liderar la agencia.

En declaraciones citadas por NBC News, el senador comparó su liderazgo en la agencia con una anécdota causada por Noem hace años. En su libro de memorias, la secretaria de Seguridad contó haber disparado y matado a su propio perro de caza, en un episodio que describió como “un liderazgo difícil”, lo que le valió críticas contundentes.