Malas noticias para los migrantes con H-1B: el caso de los varados que viajaron para renovar su visa en Estados Unidos

Recientemente, al menos cientos de migrantes de India con visas H-1B que viajaron a su país para renovar la documentación se toparon con un problema. Mientras se encontraban allí, Estados Unidos les comunicó que sus turnos habían sido cancelados. El motivo que les dieron fue la nueva política de revisión de redes sociales que anunció el gobierno de Donald Trump.

Migrantes con visas H-1B quedaron varados en India y no saben si regresarán a EE.UU.

La noticia surge de una recopilación de casos que elaboró el Washington Post. Tres abogados migratorios contaron que al menos cientos de extranjeros abandonaron temporalmente el territorio estadounidense y ahora no saben si podrán volver.

Migrantes indios con visas H-1B sufrieron la suspensión de sus turnos Freepik

Concretamente, se trata de migrantes indios con visas H-1B, que permiten a trabajadores especializados vivir en EE.UU. mientras desempeñan esa labor para un empleador local.

Durante el período de la segunda mitad de diciembre, en medio de las fiestas, muchos aprovechan que tienen vacaciones para viajar a India y realizar el trámite de renovación. Sin embargo, poco después de llegar a su país recibieron la notificación de que sus turnos en sedes consulares habían sido pospuestos y reprogramados para meses posteriores.

La situación plantea un panorama de incertidumbre, ya que muchos indios ahora deben buscar con sus empleadores otro recurso legal para volver a EE.UU. Además, quienes tienen hijos se debaten entre las opciones de enviarlos de regreso al país norteamericano o que se atrasen en la escuela.

Según el análisis, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) les informó a estos trabajadores que sus casos se demoraron por la política de revisión de redes sociales que impulsó la administración Trump.

El gobierno del Trump les dijo a los migrantes con visas H-1B que sus turnos se suspendieron por la revisión de redes sociales Freepik

La revisión de redes sociales a solicitantes de visa en EE.UU.

En junio, el DOS anunció mediante su sitio web que impondría nuevos requisitos a los solicitantes de ciertas visas. Concretamente, deberían configurar sus perfiles de redes sociales como públicos.

“Utilizamos toda la información disponible en nuestra evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes inadmisibles en EE.UU., incluyendo a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional”, indicaron las autoridades.

El Uscis informó en septiembre que la revisión de redes sociales sería un paso en el proceso de tramitación de ciertas visas Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Sin embargo, en aquel entonces se especificó que la exigencia aplicaría a solicitantes de visas M, F y J, tres tipos de documentación dirigidas a estudiantes, no trabajadores. Ahora, el foco parece estar puesto también en quienes tramitan las H-1B, incluso en casos de renovaciones.

El requisito de 100 mil dólares que Trump impuso a las visas 1-HB

La suspensión de turnos para la renovación del documento se alinea con un enfoque de restricciones que estableció la administración republicana sobre este recurso. En septiembre, el gobierno de EE.UU. dispuso una tarifa de US$100 mil para el trámite.

Según el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), desde el 21 de septiembre el pago es una condición para la elegibilidad. En ese sentido, los empleadores que quieran contratar a un trabajador extranjero mediante una visa H-1B deberán cubrir ese monto.