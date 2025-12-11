¿Adiós al sueño americano? El plan de Canadá para captar a profesionales que no pueden obtener la visa H-1B en EE.UU.

El gobierno canadiense anunció una iniciativa de US$1700 millones destinada a atraer a investigadores internacionales al país. La medida contrasta con la decisión de la administración Trump en EE.UU. de imponer una tarifa de US$100 mil a los solicitantes de las visas H-1B.

El proyecto de Canadá para los investigadores internacionales

La noticia fue confirmada por Mélanie Joly, Ministra de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá y encargada del Desarrollo Económico; y Marjorie Michel, Ministra de Salud, en un comunicado.

La ministra de Industria y Ministra encargada del Desarrollo Económico de Canadá aseveró que el proyecto se centrará en personas que impulsen investigaciones de vanguardia en campos cruciales que generarán beneficios económicos Instagram/@melaniejoly

En el escrito, estipularon una inversión de hasta US$1700 millones durante 12 años para atraer y apoyar a más de 1000 investigadores líderes internacionales y expatriados, entre los que se incluyen científicos francófonos, detalló CBS.

“Mientras otros países restringen las libertades académicas y socavan la investigación de vanguardia, Canadá invierte y redobla sus esfuerzos en la ciencia", dijo Joly.

Luego, agregó: “Al atraer a las mentes más brillantes del mundo, el Gobierno de Canadá está construyendo el tipo de potencia científica y académica que impulsa la economía más sólida del G7″.

La inversión de Canadá sería de hasta US$1700 millones por 12 años CBP - CBP

La iniciativa de Canadá se clasifica en cuatro ejes puntuales:

El programa de Cátedras de Investigación Impact+ de Canadá: el proyecto ofrece mil millones de dólares durante 12 años para apoyar a instituciones que buscan atraer investigadores de vanguardia . Las nuevas cátedras y sus equipos impulsarán proyectos de investigación que podrán aplicarse o comercializarse con receptores en la industria.

el proyecto para apoyar a instituciones que buscan atraer . Las nuevas cátedras y sus equipos impulsarán proyectos de investigación que podrán aplicarse o comercializarse con receptores en la industria. El programa Canada Impact+ Emerging Leaders : contará con US$120 millones para atraer a investigadores internacionales en etapa temprana de carrera (ECR).

: contará con para atraer a investigadores internacionales en etapa temprana de carrera (ECR). Fondo de Infraestructura de Investigación Impact+ de Canadá: ofrecerá US$400 millones por seis años como flujo complementario de apoyo para garantizar que las cátedras de investigación y los ECR reclutados tengan instalaciones de primer nivel .

ofrecerá como flujo complementario de apoyo para garantizar que las cátedras de investigación y los ECR reclutados tengan . Los Premios de Capacitación en Investigación Canada Impact+: invertirán US$133,6 millones por tres años para permitir que los mejores estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales internacionales se reubiquen en Canadá.

Qué áreas están incluidas dentro del programa

La contratación se centrará en áreas de investigación cruciales a largo plazo en Canadá. Estas incluyen tecnologías digitales avanzadas como inteligencia artificial, salud y seguridad alimentaria e hídrica.

Asimismo, acepta investigaciones que abarquen múltiples áreas prioritarias, estudios de seguridad alimentaria e hídrica; resiliencia democrática y comunitaria; manufactura y materiales avanzados; y tecnologías de defensa y de doble uso.

La medida anunciada por la administración Trump que difiere de la canadiense

A fines de septiembre, la administración Trump anunció una tarifa de US$100 mil por cada solicitud para la visa H-1B. La firma de esta orden se llevó a cabo en un acto en la Oficina Oval, donde el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“Nuestra política es que dejen de traer gente para quitarnos el trabajo”, señaló Lutnick durante la firma.

Se espera que la medida tenga un fuerte impacto en Estados Unidos. Se estima que afectará al sector tecnológico, especialmente a empresas como Amazon, IBM, Microsoft y Google, y también al sistema de salud, en particular a los centros médicos rurales que necesitan más personal.