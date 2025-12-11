¿Adiós al sueño americano? El plan de Canadá para captar a profesionales que no pueden obtener la visa H-1B en EE.UU.
El anuncio forma parte de la Iniciativa de Talentos de Investigación Canada Global Impact+, un conjunto de programas que atraerán a investigadores inmigrantes
- 3 minutos de lectura'
El gobierno canadiense anunció una iniciativa de US$1700 millones destinada a atraer a investigadores internacionales al país. La medida contrasta con la decisión de la administración Trump en EE.UU. de imponer una tarifa de US$100 mil a los solicitantes de las visas H-1B.
El proyecto de Canadá para los investigadores internacionales
La noticia fue confirmada por Mélanie Joly, Ministra de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá y encargada del Desarrollo Económico; y Marjorie Michel, Ministra de Salud, en un comunicado.
En el escrito, estipularon una inversión de hasta US$1700 millones durante 12 años para atraer y apoyar a más de 1000 investigadores líderes internacionales y expatriados, entre los que se incluyen científicos francófonos, detalló CBS.
“Mientras otros países restringen las libertades académicas y socavan la investigación de vanguardia, Canadá invierte y redobla sus esfuerzos en la ciencia", dijo Joly.
Luego, agregó: “Al atraer a las mentes más brillantes del mundo, el Gobierno de Canadá está construyendo el tipo de potencia científica y académica que impulsa la economía más sólida del G7″.
La iniciativa de Canadá se clasifica en cuatro ejes puntuales:
- El programa de Cátedras de Investigación Impact+ de Canadá: el proyecto ofrece mil millones de dólares durante 12 años para apoyar a instituciones que buscan atraer investigadores de vanguardia. Las nuevas cátedras y sus equipos impulsarán proyectos de investigación que podrán aplicarse o comercializarse con receptores en la industria.
- El programa Canada Impact+ Emerging Leaders: contará con US$120 millones para atraer a investigadores internacionales en etapa temprana de carrera (ECR).
- Fondo de Infraestructura de Investigación Impact+ de Canadá: ofrecerá US$400 millones por seis años como flujo complementario de apoyo para garantizar que las cátedras de investigación y los ECR reclutados tengan instalaciones de primer nivel.
- Los Premios de Capacitación en Investigación Canada Impact+: invertirán US$133,6 millones por tres años para permitir que los mejores estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales internacionales se reubiquen en Canadá.
Qué áreas están incluidas dentro del programa
La contratación se centrará en áreas de investigación cruciales a largo plazo en Canadá. Estas incluyen tecnologías digitales avanzadas como inteligencia artificial, salud y seguridad alimentaria e hídrica.
Asimismo, acepta investigaciones que abarquen múltiples áreas prioritarias, estudios de seguridad alimentaria e hídrica; resiliencia democrática y comunitaria; manufactura y materiales avanzados; y tecnologías de defensa y de doble uso.
La medida anunciada por la administración Trump que difiere de la canadiense
A fines de septiembre, la administración Trump anunció una tarifa de US$100 mil por cada solicitud para la visa H-1B. La firma de esta orden se llevó a cabo en un acto en la Oficina Oval, donde el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
“Nuestra política es que dejen de traer gente para quitarnos el trabajo”, señaló Lutnick durante la firma.
Se espera que la medida tenga un fuerte impacto en Estados Unidos. Se estima que afectará al sector tecnológico, especialmente a empresas como Amazon, IBM, Microsoft y Google, y también al sistema de salud, en particular a los centros médicos rurales que necesitan más personal.
Otras noticias de Agenda EEUU
Contra Vance y Trump. Nueva encuesta revela la intención de voto que tiene Ron DeSantis para las elecciones de 2028
Adiós a Calibri. Marco Rubio impone el regreso de Times New Roman por considerarla “más digna”
Redada en una obra. Tres migrantes treparon al techo de una casa para escapar del ICE en Nueva Orleans
- 1
El Gobierno de Milei, ¿es el más reformista de la historia argentina?
- 2
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 10 de diciembre
- 3
El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
- 4
Por qué la élite argentina es “profundamente depredadora”, según un especialista que se dedica a estudiar la dinámica de poder en el país