Más dólares: la buena noticia que llevan los migrantes latinos a EE.UU. y el récord que se espera para diciembre

Las remesas enviadas a países de Latinoamérica y el Caribe alcanzarán un récord en 2025, con 174 mil millones de dólares, lo que representa un 7,2% más en el índice interanual. Esta tendencia se enmarca en la incertidumbre por las políticas e impuestos anunciados por el gobierno de EE.UU. sobre las transferencias internacionales.

Cuáles son los países que reciben más remesas, principalmente de EE.UU.

Los países de Centroamérica registraron un crecimiento en las remesas por decimosexto año consecutivo este 2025, con una tasa del 20,4% con respecto a 2024 y envíos valorados en US$55.395 millones. En tanto, México protagonizó una leve caída del 4,5%.

México se posiciona como el principal receptor de remesas desde EE.UU., pero registró una leve caída Freepik

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, por sus siglas en inglés), publicado el martes 18 de noviembre y remarcado por EFE, señaló que una parte significativa de las transacciones realizadas a Centroamérica fueron destinados a los siguientes países:

Honduras : el 26%

: el 26% Guatemala : el 20,2%

: el 20,2% Nicaragua : el 18,2%

: el 18,2% El Salvador: el 17,9%

Por qué México presenta una caída en las transferencias enviadas desde EE.UU.

En contraste, México protagonizó una caída del 4,5% interanual en la recepción de remesas este año, aunque sigue posicionándose como el principal en el envío desde Estados Unidos y ocupa el segundo puesto a nivel mundial. La cantidad recibida ronda los US$61.810 millones, lo que representa el 35,4% con respecto al total de América Latina y el Caribe.

Guatemala, Nicaragua y El Salvador experimentaron un crecimiento en las remesas en 2025 Freepik

El informe indicó que esta disminución en 2025 derivaría de que, en el mismo período de 2024, el país latino recibió grandes cantidades de dinero debido a la caída del peso frente a la divisa norteamericana.

Por qué se produjo un aumento del envío de remesas a América Latina

El estudio determinó que el incremento del envío de remesas a la región sería una reacción de los migrantes en Estados Unidos a la incertidumbre económica y sobre las políticas implementadas por Donald Trump este año.

Así, durante los primeros seis meses de 2025, los extranjeros que viven en EE.UU. habrían recurrido a sus ahorros para enviar montos más altos a sus familiares en otros países. Ese período registró un aumento del 21,2% de las transacciones con respecto al de 2024.

Qué se espera y cómo impactará el impuesto a las remesas de Trump

Con la entrada en vigor de la One Big Beautiful Bill Act de Trump, se incluyó la aplicación de un impuesto del 1% a las remesas enviadas desde EE.UU., que se implementará a partir del 1º de enero de 2026 para los no ciudadanos estadounidenses ni titulares de la green card.

Trump anunció la implementación de un impuesto a las remesas enviadas desde EE.UU. Archivo

De esa forma, los migrantes sin estatus legal en ese país, así como titulares de visas H-1B, H-2A, H-2B o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés); deberán abonar el incremento del 1% para realizar esas transacciones internacionales.

A su vez, el informe consignó que el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump podría derivar en que “se observen crecimientos cada vez más reducidos” de las remesas provenientes de EE.UU. en los próximos años.