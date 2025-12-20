Mi pobre angelito, El Grinch, Elf y más: la campaña antiinmigrante de Trump y el ICE en Navidad

En esta Navidad, la administración Trump impulsó una nueva campaña a las redadas coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A través de sus redes sociales, difundieron imágenes y escenas de películas clásicas navideñas como Mi pobre angelito y El Grinch.

“¡Todos a bordo del Expreso de la deportación!“: la campaña migratoria de Trump y el ICE

La Casa Blanca ha publicado imágenes y videos que combina diferentes películas navideñas tanto en su cuenta de Instagram como en TikTok. En una de sus publicaciones, tomaron una escena de Mi pobre angelito en la que Macaulay Culkin saca un cuadro de un baúl con la foto de un migrante y lo regresa con disgusto.

Mi pobre angelito, El Grinch y más: la campaña antiinmigrante de Trump y el ICE en Navidad

“Recordatorio del día: las deportaciones continúan”, dice el texto que acompaña el video.

En otra grabación, la administración Trump presentó imágenes de migrantes esposados guiados a un vuelo de deportación acompañado con una canción de El expreso polar. “¡Todos a bordo del Expreso de la deportación! Siguiente parada: de vuelta a donde viniste”, dice la descripción.

El grupo de comunicación también ha recreado pósteres de cintas como Elf (El duende) y El Grinch con su iconografía para difundir mensajes contra la inmigración ilegal. “Los ilegales se robaron el sistema de salud”, cita un cartel inspirado en la película protagonizada por Jim Carrey.

La Casa Blanca presenta pósters modificados de filmes navideños Instagram/@whitehouse

Desde Sabrina Carpenter hasta SZA: uso de la música para campañas migratorias

La administración Trump también ha utilizado música de un gran número de artistas para sus videos de redadas migratorias. A principios de diciembre, la Casa Blanca publicó imágenes de agentes deteniendo a individuos con la canción “Juno” de Sabrina Carpenter de fondo.

La cantante de "Juno" mostró su rechazo al uso de la Casa Blanca de sus canciones X/@SabrinaAnnLynn

Poco después de publicarse el video, la cantante y compositora ganadora del Grammy lo calificó de “malvado y repugnante” desde su cuenta de X.

“Nunca me involucres a mí ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana”, publicó la cantante de 26 años.

La Casa Blanca defendió más tarde el uso de su canción en una declaración a Newsweek y apuntó contra aquellos que defendían a la comunidad migrante.

El DHS defendió el uso de la canción de Sabrina Carpenter al asegurar que no se disculparía por las redadas migratorias Jordan Strauss - Invision

“No nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos repugnantes debe ser estúpido, ¿o es una lentitud?“, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Otra de las cantantes que manifestó su rechazo fue la cantautora SZA. Después de que la administración Trump utilizara su canción “Big Boys” en un video en el que aparecían oficiales con equipo militar realizando múltiples arrestos, la artista los acusó de utilizar “tácticas inhumanas”.

WE HEARD IT'S CUFFING SZN. ⛓️



Bad news for criminal illegal aliens. Great news for America. pic.twitter.com/cuXCdJjxWY — The White House (@WhiteHouse) December 9, 2025

“Los artistas que provocan la ira en la Casa Blanca para una promoción gratuita son la CÚSPIDE DE LA OSCURIDAD... inhumanidad + tácticas impactantes... Maldad y aburrimiento", señaló la intérprete de “All The Stars”.

Olivia Rodrigo fue también otra de las cantantes que se pronunció contra la administración Trump por usar una de sus canciones que promovía la “autodeportación”. “Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y odiosa”, dijo la intérprete de “Driver License”.