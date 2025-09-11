Por temor a las redadas migratorias, Bad Bunny no hará conciertos en EE.UU.: “Nos preocupa mucho”

Con el lanzamiento de álbum Debí tirar más fotos, Benito Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, inició la gira más grande de su carrera hasta el momento, con la que viajará a diferentes países, excepto Estados Unidos. Recientemente, el cantante reveló que no se presentará en territorio norteamericano debido a las redadas de inmigrantes.

Bad Bunny confirma que no hará conciertos en EE.UU.

Pese a su éxito en EE.UU., Bad Bunny no incluirá a esta nación en su gira de 54 conciertos que hasta el momento han vendido más de dos millones y medio de entradas, según reveló en una entrevista con la revista i-D.

“El ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que nos preocupa mucho”, dijo el cantante, que explicó que la decisión fue tomada por temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Bad Bunny, artista originario de Puerto Rico (Instagram/@badbunnypr)

Bad Bunny recordó que se ha presentado en EE.UU. en diferentes ocasiones y que todos sus conciertos tuvieron mucho éxito, y aunque dijo disfrutar de conectar con los migrantes latinos, pero fue mayor el temor de que el ICE estuviera esperando afuera de sus conciertos.

El artista, originario de Puerto Rico, ha triunfado en el país norteamericano desde el lanzamiento de El último tour del Mundo, su tercer álbum, lanzado en 2020 y completamente en español, que se consolidó como el número uno dentro del Billboard 200.

Portada del álbum Debí tirar más fotos de Bad Bunny (Instagram/@badbunnypr)

Cuándo y dónde son los conciertos de Bad Bunny

La gira de Bad Bunny inició en su natal Puerto Rico, en donde se presentara durante 30 noches con el objetivo de rendir tributo al territorio que lo vio crecer, ya que su nuevo álbum está inspirado en ritmos puertorriqueños y latinos.

Los conciertos en la isla están programados hasta el próximo domingo 14 de septiembre. A partir de esa fecha, continúa su recorrido por otros países de América Latina, Europa y Asia.

Hasta el momento, estos son los shows confirmados, según la revista GQ:

Santo Domingo, República Dominicana

San José, Costa Rica

Ciudad de México

Medellín, Colombia

Lima, Perú

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

São Paulo, Brasil

Sídney, Australia

Tokio, Japón

Barcelona, España

Lisboa, Portugal

Madrid, España

Düsseldorf, Alemania

Arnhem, Países Bajos

Londres, Inglaterra

París, Francia

Estocolmo, Suecia

Varsovia, Polonia

Milán, Italia

Bruselas, Bélgica

Bad Bunny dará conciertos por todo el mundo, excepto en Estados Unidos (Instagram/@badbunnypr)

El nuevo disco de Bad Bunny es un homenaje a la historia de Puerto Rico y a la música de otros países latinos, además de que sus letras son principalmente acerca de la familia, los recuerdos y acontecimientos importantes. La gira, que inició en 2025, tiene planeado concluir durante el verano boreal de 2026.