Ni Florida ni California: es colombiano, vivió en Miami y revela por qué decidió mudarse a Columbus, Ohio

Estados Unidos alberga a millones de inmigrantes, donde la comunidad latina representa a una de las más numerosas. Detrás de cada migración se tejen historias personales que los llevaron a dejar sus países de origen, y la búsqueda de oportunidades laborales es uno de los motivos principales. Esta realidad fue compartida por un latino, identificado como Santiago Patiño, quien relató su experiencia.

Por qué este migrante eligió vivir en Columbus: “Nos pagaban todo”

En la cuenta @viviendoenlausa, este extranjero nacido en Colombia sube frecuentemente su estilo de vida en el país norteamericano. Luego de residir un tiempo en Florida, le reveló a su numerosa comunidad que había escogido trasladarse hacia el estado de Ohio, precisamente en la ciudad de Columbus.

Una decisión de vida

“Señores, yo no tenía ni idea que esta ciudad existía (por Columbus), el destino me trajo aquí”, comenzó. “Yo vivía en Miami, tenía mi trabajo estable, no me pagaban tan bien, pero era estable. Estaba en una zona de confort y tranquilo”, agregó.

El Estado del Sol es uno de los más populares entre la comunidad latina, pero el migrante colombiano lo tuvo que abandonar por una causa de fuerza mayor: “Llegó la pandemia y el Covid mató al jefe mío en ese momento, ¿Pueden creerlo? Yo seguí trabajando, pero a las dos semanas me empezaron a quitar días. Ustedes saben que cuando a uno le quitan un día, se descuadra todo”.

Sin embargo, las oportunidades también llegaron. “Cómo es la vida, que el amigo con el que yo vivía en ese momento me dijo que le había salido un proyecto de construcción en otro estado, en Louisiana. Nos iban a pagar a US$13 dólares la hora”.

Pero no solo había un buen salario por delante, sino que otros beneficios. “Nos iban a pagar renta, nos pagaban almuerzo, nos pagaban todo. Obviamente, renuncié y al otro día arrancamos a Louisiana y como el proyecto iba a durar tres meses, entregamos la pieza donde vivíamos. Estábamos como unos mochileros”, describió el joven migrante.

Santiago Patiño disfruta de sus días en Ohio, Columbus @viviendoenlausa (Instagram)

Un proyecto que se desmoronó para el migrante

Una vez instalado en su nuevo lugar, Santiago contó que hubo otra prueba. “Llegamos a Louisiana, nos recibieron en un hotel que era donde estaba durmiendo toda la gente que trabajaba y teníamos que trabajar como 12 horas al día”.

Sin embargo, el empleo que a priori iba a durar tres meses fue de apenas 16 días, aunque logró ganar US$3000 a lo largo de las dos semanas.

Santiago Patiño lleva adelante una vida feliz junto a su perro @viviendoenlausa (Instagram)

Fue así como llegó una oportunidad más. “Los dueños de la compañía en donde trabajaba nos dijeron, ‘tenemos trabajo en Columbus, Ohio. Y nosotros dijimos: ‘¿Qué es Columbus? ¿Eso es una universidad o qué?’, expresó.

A fin de cuentas, junto a su amigo, el joven aceptó el desafío y ahora tiene un nuevo hogar. “Como ya nos habíamos quedado sin trabajo y habíamos entregado al lugar donde vivíamos, obviamente nos vinimos para acá y nos encantó esta ciudad“, sintetizó.

Las principales atracciones de Columbus

Ohio es una ciudad no tan habitual para la comunidad latina, pero Patiño vive felizmente Freepik

Ohio ofrece una amplia variedad de atracciones turísticas que han sido valoradas por los usuarios de TripAdvisor, sitio especialista en viajes. Entre ellas se encuentran:

Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens: este jardín botánico presenta una impresionante colección de plantas de todo el mundo.

este jardín botánico presenta una impresionante colección de plantas de todo el mundo. Columbus Zoo and Aquarium: reconocido por su diversidad de especies y programas de conservación, el zoológico ofrece experiencias educativas para todas las edades.

reconocido por su diversidad de especies y programas de conservación, el zoológico ofrece experiencias educativas para todas las edades. COSI (Center of Science and Industry): un museo interactivo de ciencia que ofrece exhibiciones educativas y entretenidas.

un museo interactivo de ciencia que ofrece exhibiciones educativas y entretenidas. Short North Arts District: este vecindario es conocido por sus numerosas galerías de arte, restaurantes, tiendas y una animada vida nocturna.

este vecindario es conocido por sus numerosas galerías de arte, restaurantes, tiendas y una animada vida nocturna. Ohio Statehouse: un edificio histórico que sirve como sede del Gobierno estatal, que ostenta una arquitectura impresionante y la oportunidad de aprender sobre la historia política de Ohio.