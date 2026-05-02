La regla de los 30 días con la que EE.UU. podría rechazar tu asilo: aplica a partir del 29 de mayo 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) implementará un nuevo esquema para solicitudes de asilo que introduce una tarifa anual y condiciones de pago obligatorias. La normativa comenzará a regir el 29 de mayo.

El plazo de 30 días para evitar el rechazo de la solicitud de asilo

La normativa establece que toda persona con una solicitud de asilo en trámite deberá abonar una tarifa anual mientras su caso permanezca abierto. El pago será exigido por cada año calendario en el que el expediente continúe en proceso.

A partir del 29 de mayo, el organismo comenzará a aplicar sanciones a quienes no abonen el monto requerido Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con el comunicado oficial, los solicitantes tendrán un límite de 30 días desde la notificación oficial para cumplir con el pago anual. Si la persona no completa la transacción dentro de ese período, el trámite será rechazado de forma automática.

El aviso será enviado de manera individual por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), donde se detallará el monto, el plazo y el procedimiento para abonar la tarifa correspondiente. La falta de pago dentro del plazo también puede derivar en consecuencias más duras para las personas que no cuenten con otro estatus legal vigente en el país norteamericano.

“Si un extranjero no paga en los 30 días posteriores a la notificación, el Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si el extranjero no tiene estatus legal en EE.UU., la agencia además iniciará procedimientos de remoción contra el extranjero”, indicó el DHS en el comunicado oficial.

Esta regla se basa en la Ley de Reconciliación H.R.1 aprobada en 2025. Según el organismo, el objetivo es financiar actividades vinculadas al control migratorio mediante cargos aplicados a quienes mantienen procesos abiertos.

El incumplimiento de estos pagos puede resultar en el rechazo de la solicitud, la denegación del permiso de trabajo e incluso el inicio de procesos de deportación Imagen compuesta

La disposición incluye el cobro por la presentación del formulario I-589 y una tarifa anual mientras el caso continúe en trámite. Ambos pagos deberán realizarse exclusivamente por medios electrónicos.

Consecuencias inmediatas del incumplimiento en el pago por la solicitud de asilo

El rechazo del trámite implica el cierre del expediente sin revisión adicional. Para retomar el proceso, el solicitante deberá presentar una nueva solicitud y pagar nuevamente los cargos exigidos.

Además, cualquier permiso de trabajo vinculado al asilo perderá validez en el momento en que se anule la solicitud. Las solicitudes de autorización laboral en curso también serán denegadas.

De acuerdo con la norma final provisional del DHS, el sistema también prevé la interrupción del cómputo del tiempo requerido para solicitar por primera vez un permiso de trabajo. Este conteo, conocido como “reloj de asilo”, se detendrá en caso de incumplimiento.

De cuánto es la tarifa anual de asilo

El monto fijado para este año es de US$102, con ajustes previstos según la inflación. Este pago deberá repetirse cada año mientras el caso permanezca pendiente.

La entrevista de Gavin Newsom en la que asegura que el sistema de asilo está "roto"

La normativa indicó que no se debe intentar pagar la tarifa hasta que el solicitante reciba una notificación personal e individualizada del Uscis. Esta debe abonarse de forma electrónica a través del sistema de la agencia Pay.gov.

El portal oficial aceptará tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica de fondos desde una institución bancaria de EE.UU. No se aceptan métodos como efectivo, cheques o giros.

La tarifa anual para las solicitudes de asilo no puede modificarse

La normativa establece que esta tarifa no puede ser reducida ni eliminada. No se admiten solicitudes de exención por motivos económicos, a diferencia de otros trámites migratorios.

El pago debe realizarse en su totalidad, sin excepciones, salvo en casos específicos definidos por decisiones judiciales.