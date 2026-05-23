Nueva restricción para el trámite de la green card: lo que hay que saber sobre la medida del Uscis

La administración Trump implementó una directiva que modifica de manera sustancial los procesos migratorios vigentes y de obtención de la green card. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) instruyó a sus funcionarios para que traten las solicitudes de ajuste de estatus dentro del país como una forma extraordinaria de alivio, lo cual obliga a la mayoría de los titulares de visas temporales y beneficiarios de permisos humanitarios a regresar a sus naciones de origen para completar el trámite de residencia permanente.

Los migrantes que tramiten la green card deben presentar la solicitud fuera de EE.UU.

Esta decisión busca retomar el propósito original de la ley, según manifestó Zach Kahler, portavoz del organismo. El funcionario declaró: “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”.

Quienes tramitan la green card deben regresar a sus naciones de origen para completar el trámite de residencia permanente Freepik - Freepik

¿A qué sectores de la población afecta esta nueva directiva?

Abogados de inmigración señalan que la política impacta a cientos de miles de personas con visas de trabajo, así como a ciudadanos extranjeros con solicitudes pendientes. Rosanna Berardi, abogada en Nueva York, advierte sobre la situación de grupos vulnerables. “Los afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses y los ucranianos que huyen de la guerra se enfrentan a una trampa específica: el memorando considera su decisión de solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos como un factor adverso, porque su admisión fue temporal. Muchos no tienen un lugar seguro al que regresar”, explicó la letrada.

¿Qué cuestionamientos legales genera la medida gubernamental?

Diversos especialistas legales cuestionan la validez de la norma. Todd Pomerleau, abogado de inmigración, sostiene que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite el ajuste de estatus para quienes fueron inspeccionados y admitidos legalmente. “No se puede, con un simple trazo de pluma, anular una ley. Creo que es ilegal y que los tribunales lo desestimarán muy pronto”, afirmó el experto.

Un portavoz del Uscis sostiene que la decisión busca retomar el propósito original de la Ley de Inmigración y Nacionalidad Pexels

¿Cuál es la postura de las organizaciones sobre el marco legal previo?

Shev Dalal-Dheini, directora de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, resalta que el Congreso diseñó el sistema actual para evitar la separación de familias y permitir que las empresas retengan a sus empleados durante los retrasos administrativos. Dalal-Dheini enfatiza que el marco legal funciona desde la década de 1950 y cuenta con décadas de vigencia. “Esta administración dice que persigue a los delincuentes, pero al mismo tiempo, trastoca el proceso para quienes intentan cumplir la ley. Se trata de personas que llegaron aquí legalmente o fueron admitidas legalmente y ahora, de la noche a la mañana, sin previo aviso, mediante un memorando de política, lo alteran todo”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA