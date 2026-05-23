Adiós California y Nueva York: las corporaciones millonarias con miles de trabajos que se mudan a Florida y Texas

Cada vez más empresas de Estados Unidos evalúan mover sus oficinas centrales, abrir nuevas sedes o expandir operaciones desde estados como California y Nueva York hacia mercados de Texas y Florida. La tendencia quedó reflejada en un informe de la firma inmobiliaria y consultora CBRE, que analizó 725 anuncios públicos de relocalizaciones corporativas registrados entre 2018 y 2025.

Texas lidera la llegada de empresas y nuevos empleos

Según el reporte, publicado en la página web oficial de la entidad, muchas compañías buscan reducir costos operativos, acceder a impuestos más bajos y reorganizar sus oficinas tras la expansión del trabajo híbrido.

Dallas-Fort Worth y Austin aparecen entre las ciudades que más sedes corporativas recibieron durante los últimos años, mientras que California registró las mayores pérdidas netas.

Las principales ciudades que perdieron sus sedes centrales, de acuerdo con CBRE CBRE

El informe de CBRE señaló que Dallas-Fort Worth fue el área metropolitana que más sedes corporativas atrajo desde 2018, con más de 100 reubicaciones. Solo durante 2025 recibió 11 nuevas oficinas centrales provenientes de ciudades de alto costo como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Chicago.

Austin también consolidó su crecimiento como sitio empresarial y tecnológico. El estudio indicó que la ciudad sumó otras 88 relocalizaciones corporativas en los últimos siete años, mientras que Houston agregó 31.

La consultora explicó que muchas empresas decidieron mudarse para reducir gastos vinculados con alquileres, mantenimiento y estructura operativa. Además, el crecimiento del trabajo híbrido llevó a numerosas compañías a buscar oficinas más pequeñas y flexibles.

CBRE detalló que las principales razones detrás de las mudanzas fueron:

Reducción de costos operativos.

Menores impuestos.

Acceso a nuevos mercados.

Disponibilidad de talento.

Mejores condiciones inmobiliarias.

Oportunidades de crecimiento empresarial.

La organización también señaló que varias compañías optaron por abandonar grandes oficinas tradicionales para instalarse en espacios más reducidos y adaptados a esquemas híbridos de trabajo.

La organización también señaló que varias compañías optaron por abandonar grandes oficinas tradicionales para instalarse en espacios más reducidos (AP Foto/Jim Mone, Archivo) Jim Mone - AP

Miami gana peso como centro financiero y tecnológico

Florida también aparece entre los grandes beneficiados por la migración empresarial, especialmente el área metropolitana de Miami.

El informe indicó que durante 2025 seis empresas trasladaron sus sedes hacia el sur de Florida desde mercados más caros como Los Ángeles, Boston y el Área de la Bahía de San Francisco.

Según CBRE, muchas firmas valoran el crecimiento del rubro tecnológico y financiero de Miami, además de las ventajas fiscales que ofrece Florida. El estado ocupa el quinto lugar nacional en el Índice de Competitividad Fiscal Estatal de 2026.

La consultora agregó que varias empresas internacionales eligieron Miami para expandir sus operaciones en EE.UU. debido a su cercanía con mercados latinoamericanos y a la disponibilidad de talento en sectores financieros, turísticos y tecnológicos.

“Decimos sí a los negocios”, afirmó Megan Mauro, representante de la Asociación Empresarial de Texas, en declaraciones difundidas por Fox News. La ejecutiva sostuvo que los bajos impuestos y la menor regulación se mantienen como factores importantes para las compañías que evalúan mudar sus operaciones.

El reporte también indicó que las empresas financieras y tecnológicas estuvieron entre las más activas en las reubicaciones registradas durante 2025.

California y Nueva York enfrentan pérdidas de sedes corporativas

Mientras Texas y Florida ganan protagonismo, California registra salidas de empresas. CBRE señaló que el Área de la Bahía de San Francisco acumuló una pérdida neta de 163 sedes corporativas entre 2018 y 2025, la cifra más alta del informe.

Según el estudio, muchas compañías mencionaron los altos impuestos, el elevado costo de vida y las regulaciones laborales como algunos de los motivos principales detrás de las mudanzas.

Nueva York también registró movimientos de salida, aunque mantiene una fuerte presencia corporativa. El área metropolitana que incluye Nueva York, Newark y Jersey City concentra 114 sedes de empresas Fortune 1000.

El informe indicó que nueve compañías dejaron la región entre 2024 y 2025, con una pérdida aproximada de 5200 empleos. Sin embargo, CBRE aclaró que esas salidas representan solo una pequeña parte de la estructura empresarial del área.

Costos operativos, entre el principal factor de las empresas que migran a otros lugares Freepik

La consultora remarcó que muchas empresas no abandonaron completamente Nueva York, sino que trasladaron oficinas dentro de la misma región metropolitana para reducir costos y reorganizar espacios de trabajo.

En un análisis publicado por Fox News, empresarios y consultores señalaron que la competencia entre estados por atraer empresas volvió a poner en discusión los impuestos, las regulaciones y los costos operativos en Estados Unidos, especialmente entre administraciones republicanas y demócratas.