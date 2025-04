Padre de familia con visa de turista pensó que obtendría la green card, pero el ICE lo detuvo: “Es insoportable”

Aditya Wahyu Harsono, un ciudadano indonesio de 33 años, creyó que estaba cerca de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. Casado con una ciudadana estadounidense y con una solicitud de green card en curso, trabajaba en un hospital de Marshall, Minnesota, y cuidaba de su hija de ocho meses. Sin embargo, su vida cambió el 27 de marzo, cuando agentes del ICE lo arrestaron en su empleo. “Todo se hizo pedazos”, relató desde la cárcel del condado de Kandiyohi.

Una visa de estudiante revocada y un operativo sorpresa de ICE para detenerlo

Harsono llegó a Estados Unidos en 2015 con una beca del gobierno indonesio para estudiar en la Southwest Minnesota State University. Allí obtuvo una licenciatura en ciencias ambientales y luego ingresó al programa de MBA. Según explicó su abogada, Sarah Gad, a The Guardian su visa F-1 era válida hasta junio de 2026.

Aditya Harsono fue detenido por ICE luego de que revocaran su visa de estudiante GofundMe

Sin embargo, sin ningún tipo de aviso o notificación, el Departamento de Estado revocó su visa de estudiante el 23 de marzo, bajo el argumento de una condena menor en 2022 por pintar grafitis en remolques, un delito por el cual pagó US$485 en multas y restituciones.

Gad afirmó que la baja de su visa se produjo en secreto. “El gobierno la revocó sin previo aviso y luego alegó que se había quedado más tiempo del permitido”, explicó.

El operativo de detención de Harsono fue planificado con detalle. Agentes de ICE, vestidos de civil, fueron al Hospital de Marshall donde Harsono trabaja como Gerente de suministros y le ordenaron al personal que simularan una reunión y lo convocaran al sótano.

“Él entra sin sospechar nada, sonriendo, y luego simplemente le colocan las esposas y lo detienen a la fuerza", denunció su abogada.

La desesperación de la esposa de Harsono

Harsono está casado con Peyton Harsono, una ciudadana estadounidense de 24 años, quien trabaja como asistente social. Juntos son padres de Adalet, una bebé de ocho meses con problemas de salud.

Su mujer contó que desde el arresto de Harsono, la familia perdió el seguro médico que le brindaba su trabajo en el hospital y atraviesa una difícil situación económica, que pone en riesgo su vivienda y también la manutención de su hija.

Aditya Harsono, con su mujer estadounidense y su pequeña hija Gofundme

A eso se le suma la angustia por no saber qué pasará con su esposo. “El trauma de esta separación es insoportable”, escribió Peyton en GofundMe, donde inició una campaña para recaudar fondos y cubrir los gastos de su representación legal. Según la abogada, Peyton se encuentra “en estado de shock y agotamiento”.

Malas condiciones de detención y fianza suspendida, la situación de Harsono

El 10 de abril, un juez de inmigración autorizó la liberación de Harsono bajo fianza de US$5000. El Fondo de Libertad de Minnesota se preparaba para pagarla, pero el DHS presentó una apelación que suspendió automáticamente la decisión.

Gad calificó esta medida como inusual. “Nunca se permiten suspensiones de la orden de fianza de un juez de inmigración por una condena menor cuando alguien está en camino de convertirse en titular de una green card”, dijo.

Aditya Harsono con su hija de ocho meses GoFundMe

En su audiencia, el gobierno presentó también como antecedente un arresto de Harsono en 2021 durante una protesta por el asesinato de George Floyd, un cargo que fue desestimado por la justicia.

Desde la cárcel del condado de Kandiyohi, el hombre le concedió una entrevista a The New York Times, en la que contó que comparte celda con otros 15 detenidos y denunció las malas condiciones en las que se encuentran alojados. “No he tenido aire fresco ni luz del sol”, dijo. Mientras aguarda la fecha de la audiencia fijada para el 1° de mayo, su temor a ser deportado se acrecienta: “América ya no es una democracia”,